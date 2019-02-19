星展銀行今年拚「3接」　接地氣接軌國際接受人才

▲星展銀新春記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

星展銀行今（19）日舉行新春記者會，星展銀表示，所推的信用卡策略奏效，第2季前會推出新的信用卡，希望可以服務頂級、高端的客戶。

展望今年，星展銀行除了拓展金融業務，更能提供超越客戶需求的產品與服務，目標就是要成為「三接銀行」，第一接是成為接地氣的外商銀行；第二接是幫助台灣企業串接國際市場，善用星展銀行區域網路協助客戶拓展營運規模；第三接則是要培養台灣的金融人才，接軌全球趨勢，林鑫川強調，不僅有創意更有行動力，星展銀行也承諾將持續投入培育優秀人才。

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展銀今年以客戶為核心的旅程思維；深化財富管理與中小企業金融服務版圖，積極經營信用卡業務；推動全體治理內控意識融入企業文化，特別是靠人作業不夠，還需要靠大數據來管理；推動世界級金融創新，協助個人客戶理財，此外企金這一塊提升現金管理效率，星展銀行知道不容易，但是「明知山有虎，偏向虎山行」。

在綠色金融方面，星展銀也對海洋風電融資有興趣，即使近期在躉售電價方面有些爭議，但是在政策支持與市場下，星展銀認為，國外電廠對台灣還是有興趣的，他們也正在廠商廠商，規模都有可能上百億元。

信用卡方面，星展銀表示，目前星展銀的發卡量已經達到55萬張，是台灣信用卡市場不可小覷的力量，財富管理也是星展銀的一項優勢。展望今年，星展銀今年還會再發新卡，考慮發行頂級卡等服務高端客戶，並且繼續深化財富管理的業務。