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晶片製造有錢就是大爺　陸廠3倍薪挖角台工程師

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▲▼韓國相當仰賴晶片出口。（圖／達志影像／美聯社）

▲晶片製造技術正集中在現今充裕的公司手中，而線在這些公司大多是大陸公司。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

對台灣的半導體工程師來說，美中間的科技霸權之爭始終是個熱門話題，更有人預測，中國大陸將利用其龐大的財務實力發展晶片產業，以抵禦美國施加的限制。如今，已有大陸公司開出2倍至3倍薪資，高薪挖角台灣工程師。

日經新聞報導，一名曾在台灣及大陸公司都工作過的40多歲工程師表示，晶片製造技術正集中在現今充裕的公司手中，而線在這些公司大多是大陸公司，「對美國半導體設備製造商而言，中國大陸科技公司是最重要的客戶，而美國正竭盡全力在美中貿易談判佔據上風，而非試圖給中國大陸企業帶來致命打擊。」

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美國批評中國大陸公司竊取美國同行的機密，並自去年開始做出相對應的制裁行動，包括去年大陸電信設備製造商中興通訊就因暫時無法向美國供應晶片而陷入財務困境，同年10月，美國商務部祭出對福建晉華集成電路的出口管制。如今，北京當局決定培養自己的晶片製造技術，一名工程師透露，大陸公司以提供台灣工程師目前2-3倍的薪水，來挖角他們。

面對來自北京的政治壓力，總統蔡英文選擇接近華府，與美國協調隊中國大陸的制裁。據業內人士透露，聯華電子去年終止與福建晉華集成電路的技術合作協議，已應對來自府方的政治壓力；另外，政府機構也開始限制使用華為產品。

隨著中國大陸民眾對iPhone的需求放緩，大陸對台積電等晶片通應商的需求日益增加。截至2018年12月，其中國大陸客戶的銷售份額增長6個百分點至17％。台積電總裁魏哲家今年1月表示，中國仍是重要訂單來源，且台積電接受「所有客戶」。

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關鍵字：晶片製造,聯電,台積電,美中貿易戰

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