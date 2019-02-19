上市櫃首例！台積電配息10元刷新紀錄　分2次發放、殖利率創9年新高

▲台積電今(19)日召開董事會通過配息10元，並首度兩次配息。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

權值王台積電（2330）超大方，今（19）日通過配息10元，並計畫於下半年再發放2元，總計共發配10元的現金股利，不僅高於去年8元，還超出外資預期8.5元~9.5元；並破荒首度將以兩次發放現金股利，是上市櫃第一家分次發放的公司。

台積電宣布，今年將配發現金股利8元以外，並規劃第2季核准第1季現金股利2元，將於今（2019）年第4季發放，總計今年持有台積電一張股票，就可獲得10元的現金股利，按今（19）日收盤價229元計算，現金殖利率來到4.3%，創下9年來新高。

請繼續往下閱讀...

台積電並核准去（2018）年財報，通過去年合併營收約為1.31兆元，稅後淨利約為3511.31億元，每股盈餘為13.54元。

台積電表示，未來公司將持續採取穩健的股利政策，大約70%的自由現金流量以現金股利的方式分季回饋股東。隨著公司營運成長並產生更高的自由現金流量，台積電期望維持每季穩定的現金股利，且每年之現金股利將不會較前一年為低。

台積電近期召開一連串的董事會，其中一議案將決議發放現金股利和員工分紅最受關注。由於台積電財務長何麗梅在日前法說會已透露，今年配息會比去去年還高，換言之，今年將突破去年每股8元的歷史紀錄，再創新高，預計將於2月下旬公布。

外資圈普遍預估台積電配息將達8.5元，其中摩根大通、美林更為樂觀，股利預估數達9.5元。若以股利8.5元、上週五（2/15）收盤價227元計算，現金殖利率為3.74%，是近四年來相對高檔，若以9.5元計算，突破4%來到4.18%，更是自2010年以來4.84%以來，9年新高。

此外，是否可能將股利分多次發放，何麗梅表示「季配息是一個好idea（想法），我們很喜歡，我們的投資人也喜歡」。換言之，台積電有可能採「大立光條款」，成為第一家每季配息或半年配息的公司。

超羨慕！台積電今年員工分紅平均近110萬