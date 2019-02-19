台股帶動權證去年發行量創新高　達2萬8千檔



▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

證交所今（19）日舉辦「權證發行人及證券經紀商交易頒獎典禮」，去年台股表現亮麗，雖然在第四季出現較大波動，但在穩健的基本面支撐下，日均成交值成長超過1,300億元，也帶動權證市場交出不錯的成績單，證交所表示，權證去年發行量達2萬8千檔，創歷史新高。

權證因為單價相對較低、具槓桿效應，再加上最大損失可以得到控制，非常適合小額投資人與資金部位不高的社會新鮮人，利用權證操作來代替現股買賣，以小搏大賺取人生第一桶金。尤其金融市場震盪劇烈，許多投資人透過研判權證連結標的之多空走勢，看漲投資認購權證，看跌投資認售權證，為自己創造累積財富的機會。

券商也看好權證市場的潛力商機，積極耕耘相關業務，2018年台股權證市場熱絡升溫，券商申請發行權證檔數、發行總金額，以及受託買賣認購（售）權證的成交總金額，都創下歷年新高紀錄。根據證交所統計，去年權證發行量達28,000多檔，創歷史新高，年成長36%。權證日平均成交值達28.85億元，月平均投資人數為46,000多人、累計投資人數達123,000多人，均為近年來新高。



證交所總經理簡立中表示，權證對於市場有3貢獻，第一，權證促使券商重視新金融商品業務的研發及推動，帶動了結構型商品的推出、刺激指數化商品的多樣性；第二，各大專院校設立相關金融課程、研發新金融商品及相關交易系統，培養出國內優秀的衍生性金融人才；第三，權證市場投資人平均年齡41歲，比股票及ETF投資人年輕，且以電子下單交易已達90%，促使證券市場年輕化、電子化的動力。

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且簡立忠說，接下來，隨著逐筆交易明年3月將上路，預定在下個月先推出「擬真平台」，往後與權證交易與股票交易連動更緊密，權證造市品質與成交量值均會大幅提升。



金管會證期局副局長蔡麗玲也表示，權證具有價格發現、避險、活絡市場功能，對市場交易量貢獻非常大。權證自2009年建立造勢制度之後，成長幅度擴大。去年權證發行超過3萬多，交易量突破9000億元，佔交易市值2.22%，是很重要金融商品。