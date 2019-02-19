公股資金成活水！華南金投資台股規模增加

▲華南金舉行春酒。（圖／華南銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

華南金今(19)日舉行媒體春酒，根據了解，華南金今年投資台股的可動金額達到120億元，相較於去年的100億元，增加了20億元。目前投資台股的部位大約是210億元，預計年底可以擴展至300億元的規模。而華銀鎖定的目標是表現優良的績優藍籌股、金融傳產股等，填息的機會比較高，殖利率預計在4.5%左右。

根據了解，去年華銀投資台股表現良好，去年整體的投資報酬率大約是1.2%，打敗大盤-8%的表現，已經實現的利益大約是10~20億元左右。

請繼續往下閱讀...

海外分行的部分，華南銀表示，去年海外分行並不太好，占獲利僅為33.3%，沒有達成目標數字，希望，主要策略是希望可以提高海外分行、國際金融分行(OBU)的獲利貢獻，希望獲利占比37.5%，目前策略是希望可提高美元存放比從現在55%提高到60%。

華南銀也會積極投資美債等，如果殖利率2.75%的話就會考慮加碼，投資標的可能為10年期的美國公債或者是5~7年的美元金融債。

另外，集團下銀行貢獻仍是九成，所以吳當傑希望，另外的第2隻腳、第3隻腳也就是證券，提升附委託的業務、產險子公司可以提升貢獻度；根據了解，目前證券、產險貢獻金控的獲利只有5%~6%，根據華銀規劃，希望可以接近一成，而證券要提高獲利的方式，是提高複委託、財富管理的業務。