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大尺寸全螢幕手機當道　LTPS面板今年可望供需健康

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▲▼iPhone XS。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone帶領全螢幕手機趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

大尺寸全螢幕手機成為主流趨勢，根據TrendForce光電研究(WitsView)觀察，隨著LTPS面板價格位居低點，加上技術成熟，增加手機客戶使用意願，LTPS機種占整體智慧型手機市場的比重有機會從2018年的37.6%提升至2019年的41.6%，迎來最為健康的一年。

隨著面板廠逐漸把焦點移往AMOLED面板的開發，並積極擴充產能，全球AMOLED產能在未來幾年將持續增長，可以預見供過於求的風險將逐漸上升，相對LTPS產能擴充停滯，加上價格已滑落至相對低點，在手機規格持續提升的趨勢下，反而增添了更多去化產能的空間，同時，車載應用與筆記型電腦面板應用也開始逐步採用LTPS技術，短期內LTPS供需有機會漸漸擺脫供過於求，並維持在平衡狀態。

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▲2018-2019年智慧型手機市場不同顯示比重預估。（圖／TrendForce提供）

▲2018-2019年智慧型手機市場不同顯示比重預估。（圖／TrendForce提供）

WitsView研究協理范博毓指出，由於大陸數條新增的六代LTPS產能陸續開出，導致面板價格競爭趨於激烈，加上各面板廠技術逐漸到位，手機客戶採用意願提高，快速拉高LTPS在市場的能見度。

WitsView觀察，在目前以全面屏為設計主流的趨勢下，手機尺寸放大，同時加上Notch設計與COF設計導致生產難度提升與玻璃耗損增加，因此需要的產能面積也隨之放大，LTPS產能的供需因而逐漸從寬鬆趨向平衡，面板價格的跌幅也有趨緩的態勢。

WitsView認為，未來幾年LTPS技術能否保持領先優勢，將取決於中國面板廠在AMOLED技術的成熟度，隨著大陸新增的AMOLED產能逐漸開出，預估在2020年之後，產能釋放的壓力也將越來越大。

同時大陸部分新增AMOLED產能於2020年時，大多已投入生產超過一年的時間，在技術與成本提升後，可能會開始威脅LTPS既有市場優勢，並在中高階市場，AMOLED與LTPS技術的競爭將越來越激烈，預期AMOLED技術在成為中高階手機市場主流之後，屆時LTPS產能將再次面臨供過於求的風險，因此對LTPS技術而言，加速侵蝕更低階的a-Si市場，或是持續擴大非手機應用產品的比重，都可能成為未來幾年的主要發展策略，以減緩AMOLED技術趨於成熟後帶來的衝擊。 

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