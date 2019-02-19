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烏龍發票又一起！中200元發票卻註記「已兌領」　他嘆：好衰！

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▲▼統一發票。（圖／記者吳靜君攝）

▲傳統統一發票易發生店員Key錯碼，而造成民眾中獎領不到獎金的問題。（圖／記者吳靜君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

先前有民眾在全聯兌獎發票，卻因店員輸入號碼錯誤，導致原本中1000元的發票只領到200元。不到一週，又有民眾在7-ELEVEN兌獎時，因為店員手輸入錯誤的字軌（發票前兩個英文字），使得沒有領過的發票卻被註記為已兌領，讓當事人大嘆「好衰！」

此次是民眾拿著A發票去7-11領獎，結果7-11店員輸入錯誤發票字軌，將A發票錯輸成B發票，使得兌領過的明明是A發票，被註記「已兌領」的竟是B發票；而B發票的主人要去兌獎時，卻被通知已經領過了、不能再領。

請繼續往下閱讀...

對此，財政部官員表示，該案從財金公司客服開始查核，再去請發生錯誤的門市或銀行等核對資料是否有錯誤，確定有誤，就將該發票上「錯誤註記」，之後回到後端客服處理小組製作聯繫單，進行內部呈核後通報財政部印刷廠，再將「已兌領」的註記取消，消費者才可重新領獎。

對發票示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

這2起事件的共通點都是「傳統發票」。（圖／記者曾婉婷攝）

官員表示，通常這種錯誤會常發生在傳統的發票上，因為要手動KEY入10碼，如果是雲端發票，這種錯誤發生率就會比較小，現在也在檢討如何改善這種兌獎錯誤的情形。

現在財政部也在檢討領獎程序，避免類似的錯誤發生。據了解，發生到領到獎金期間已經有2天，財政部官員強調，該消費者已經領到了應得的獎金。官員說，至於已經領走的民眾因為本身就有中獎，所以並沒有追回獎金的問題。

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關鍵字：發票,中獎發票,烏龍,通報,領獎

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