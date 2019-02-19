2018年12月經常性薪資41414元　連13個月增幅突破2%

▲根據統計，去年12月經常性薪資平均4萬1414元，連續13個月增幅突破2%。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布最新薪資統計，2018年12月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1414元，年增2.11%，已經連續13個月突破2%；2018一整年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%，創近18年同期最高增幅。

最新數據顯示，去年12月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬1414元，較上月增加0.37%，較上年同月也增加2.11%，也是連續17個月處在4萬元以上，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，12月總薪資平均為5萬861元，月增9.33%、年增3.62%。

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2018年1至12月經常性薪資平均4萬980元，較上年同期增加2.57%，一舉創下近18年以來最大增幅，同時年增幅度持續在2%以上，總薪資也較去年同期增加3.94%，主要與廠商調薪、發放獎金與員工酬勞有關。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經常性薪資連續13個月突破2%，主要是過去一年經濟情勢比2017年來得好，加上廠商願意加薪的意願明顯等因素所致。此外，外界關心長期以來薪資增幅趕不上物價漲幅，實質薪資仍然不及2001年的水準。

主計總處所調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包括本薪、按月津貼等，也就是所謂的「月薪」；非經常性薪資則包含加班費、績效獎金、紅利、年終獎金、年節獎金等，這兩者加計並扣除物價影響後就是實質總薪資。