新創潛力無窮　貿協海外新辦事處以色列特拉維夫開幕

▲外貿協會黃志芳董事長主持特拉維夫台貿中心揭幕。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

貿協會全球第63個辦事處「特拉維夫台灣貿易中心」18日在以色列正式揭幕。貿協董事長黃志芳去年5月率團訪以後，歷經半年的時間，特拉維夫台貿中心正式開花結果，黃志芳強調，該中心未來的角色要當台灣產業在以色列的眼睛、耳朵及雷達天線，媒合以色列的創新科技以及臺灣的製造實力，作為臺以產業的橋樑及媒人。

黃志芳指出，臺、以雖然都是小國家，但經濟表現在世界上都佔有一席之地。以色列以新創活力聞名全球，有「新矽谷」之稱，在那斯達克掛牌的公司數目僅次美國及中國；而臺灣是亞洲經貿重鎮之一，ICT等製造產業能量豐沛，「有人說以色列擅長0到1，臺灣擅長1到many。」黃志芳指出，這印證了雙邊合作潛力無限。

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我國駐以色列大使張國葆表示，臺以之間產業高度互補，臺灣亦推動5+2產業創新計劃，雙方將是非常理想的合作夥伴。以色列出口協會B主席更用「真正可信賴的盟友」來形容臺灣，希望透過雙方努力讓臺以經貿翻倍成長。以色列駐台北經濟文化辦事處游亞旭(Asher Yarden)代表更特別由臺灣返回以國，共同見證臺以經貿關係歷史性的一刻。

以色列創新局Appelbaum主席曾對黃董事長說，「如果以色列全世界只有一個合作對象可以選擇，他會選臺灣」，Appelbaum主席表示，自己出身於半導體產業，對於臺灣的製造能力印象深刻，同時並向現場的企業家大力推崇台灣。此外，配合特拉維夫台貿中心成立，貿協同時籌組11家廠商參與之「新創產業交流團」及帶領「高階主管實戰班」21名學員共同赴以，藉由開幕酒會與以國企業等各界人士進行進一步交流。

▼外貿協會黃志芳董事長主持特拉維夫台貿中心揭幕。（圖／貿協提供）