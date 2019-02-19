要看鎮瀾宮媽祖不必跑大甲　新創團隊讓光雕金身現身台北

▲新創團隊讓鎮瀾宮媽祖光雕金身現身台北。（圖／思爾克影像提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三月瘋媽祖！每年三月大甲媽祖以九天八夜盛大遶境進香活動聞名，今年更藉由科技現身台北；為讓民眾更瞭解媽祖信仰的內涵，大甲鎮瀾宮授權的媽祖光影展，與桃園市政府青年局轄下新明創業基地輔導的思爾克影像設計合作，在2月16日起到4月27日，在台北市南港區玉成新創中心舉辦「媽祖光影」數位光影展。

屆時將透過360度光雕打造全台最大3.23公尺的虛擬媽祖金身，並以無縫拼接環形投影技術，製作全台最長的虛擬實境光廊，呈現全台各地陣頭遶境文化。活動由2月16日於台北市政府前廣場舉辦大甲媽北巡典禮展開，台北市長柯文哲將出席，和大眾共同搶先體驗傳統遶境文化。

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此次「媽祖光影」數位光影展，斥資超過千萬，由台灣大市實業總監王國翰領軍，並委託新明創業基地輔導團隊思爾克影像規劃，以全新的數位多媒體科技，呈現融合傳統媽祖信仰、傳統建築、陣頭文化的視覺饗宴。

活動由2月16日於台北市政府前廣場舉辦大甲媽北巡典禮展開，媽祖鑾轎將由市府廣場出發，沿途遶境鄰近街道，最終到達位在南港區的媽祖光影展館。活動當日台北市長柯文哲、馬英九前總統等人應邀出席，和民眾共同搶先體驗傳統遶境文化。

展覽以大甲媽祖遶境為核心主題，規劃5大展館內容，分別為「從民女到天后：天妃顯聖錄」、「陣頭大解析：陣頭民俗藝術」、「媽祖聖像光雕：媽祖祖廟聖像巡禮」、「閩南廟宇知多少：廟宇藝術文化」及「敕封天后志：天妃到天后」。

活動中亮點包括寬12公尺巨幅螢幕呈現的媽祖故事動畫；以及利用20部設備，投影出製作出全台最大，周長60公尺高3公尺的360度無縫拼接環形投影，讓觀賞者能身歷其境體會台灣陣頭文化：另外，尚有以全台最大型玻璃立體投影的光雕媽祖金身，與透過擬真與互動科技，帶領觀眾一窺鎮瀾宮藝術面貌等嶄新體驗，讓信眾透過空間光影投射技術，體會逼真、立體的媽祖信仰內涵與繞境熱鬧氛圍，將創新科技技術融合傳統文化，挑戰視覺感受，塑造身臨其境之感。