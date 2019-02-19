　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

要看鎮瀾宮媽祖不必跑大甲　新創團隊讓光雕金身現身台北

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新創團隊讓鎮瀾宮媽祖光雕金身現身台北。（圖／思爾克影像提供）

▲新創團隊讓鎮瀾宮媽祖光雕金身現身台北。（圖／思爾克影像提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三月瘋媽祖！每年三月大甲媽祖以九天八夜盛大遶境進香活動聞名，今年更藉由科技現身台北；為讓民眾更瞭解媽祖信仰的內涵，大甲鎮瀾宮授權的媽祖光影展，與桃園市政府青年局轄下新明創業基地輔導的思爾克影像設計合作，在2月16日起到4月27日，在台北市南港區玉成新創中心舉辦「媽祖光影」數位光影展。

屆時將透過360度光雕打造全台最大3.23公尺的虛擬媽祖金身，並以無縫拼接環形投影技術，製作全台最長的虛擬實境光廊，呈現全台各地陣頭遶境文化。活動由2月16日於台北市政府前廣場舉辦大甲媽北巡典禮展開，台北市長柯文哲將出席，和大眾共同搶先體驗傳統遶境文化。

請繼續往下閱讀...

此次「媽祖光影」數位光影展，斥資超過千萬，由台灣大市實業總監王國翰領軍，並委託新明創業基地輔導團隊思爾克影像規劃，以全新的數位多媒體科技，呈現融合傳統媽祖信仰、傳統建築、陣頭文化的視覺饗宴。

活動由2月16日於台北市政府前廣場舉辦大甲媽北巡典禮展開，媽祖鑾轎將由市府廣場出發，沿途遶境鄰近街道，最終到達位在南港區的媽祖光影展館。活動當日台北市長柯文哲、馬英九前總統等人應邀出席，和民眾共同搶先體驗傳統遶境文化。

展覽以大甲媽祖遶境為核心主題，規劃5大展館內容，分別為「從民女到天后：天妃顯聖錄」、「陣頭大解析：陣頭民俗藝術」、「媽祖聖像光雕：媽祖祖廟聖像巡禮」、「閩南廟宇知多少：廟宇藝術文化」及「敕封天后志：天妃到天后」。

活動中亮點包括寬12公尺巨幅螢幕呈現的媽祖故事動畫；以及利用20部設備，投影出製作出全台最大，周長60公尺高3公尺的360度無縫拼接環形投影，讓觀賞者能身歷其境體會台灣陣頭文化：另外，尚有以全台最大型玻璃立體投影的光雕媽祖金身，與透過擬真與互動科技，帶領觀眾一窺鎮瀾宮藝術面貌等嶄新體驗，讓信眾透過空間光影投射技術，體會逼真、立體的媽祖信仰內涵與繞境熱鬧氛圍，將創新科技技術融合傳統文化，挑戰視覺感受，塑造身臨其境之感。

ET快訊
羅志祥被潮牌嗆：衣服不適合諧星穿！淚揭創STAGE心血「我不
單身水餃女神「透深V一直捏」　網友瘋搶：想當那餡料
快訊／CNN專訪：蔡英文將參選2020總統大選

關鍵字：媽祖,鎮瀾宮,新創團隊,光雕金身

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

超強大「無痛存錢懶人包」　6種方法教你把錢變大

英特格去年營收16億美元　年成長15%

投資也省錢！柏瑞投信首創N級別　 持有滿3年0手續費

烏龍發票又一起！中200元發票卻註記「已兌領」　他嘆：好衰！

力旺NeoPUF技術　獲ISSCC傑出論文獎肯定

2018年12月經常性薪資41414元　連13個月增幅突破2%

新創潛力無窮　貿協海外新辦事處以色列特拉維夫開幕

【廣編】集保結算所跨界獵才　鎖定大數據、資安菁英

要看鎮瀾宮媽祖不必跑大甲　新創團隊讓光雕金身現身台北

影／首例！交大成台灣史丹佛　校區內要蓋兩棟產業研究室　

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

超強大「無痛存錢懶人包」　6種方法教你把錢變大

英特格去年營收16億美元　年成長15%

投資也省錢！柏瑞投信首創N級別　 持有滿3年0手續費

烏龍發票又一起！中200元發票卻註記「已兌領」　他嘆：好衰！

力旺NeoPUF技術　獲ISSCC傑出論文獎肯定

2018年12月經常性薪資41414元　連13個月增幅突破2%

新創潛力無窮　貿協海外新辦事處以色列特拉維夫開幕

【廣編】集保結算所跨界獵才　鎖定大數據、資安菁英

要看鎮瀾宮媽祖不必跑大甲　新創團隊讓光雕金身現身台北

影／首例！交大成台灣史丹佛　校區內要蓋兩棟產業研究室　

HBL／8強病毒來亂　光復啟動隔離大戰

HBL／一日一場館也沒差　普門女將心理建設迎2連勝

橘髮摩洛哥女思父當街暴走！　警民接力秀英文溝通送醫

航空展彩排！印度2特技飛機空中「相撞墜毀」　驚悚畫面曝光

爸扛36公斤鬆獅犬下樓「差點閃到腰」　囧囧萌當獅子王

張軒睿認了和Selina「有火花」　分手林明禎睡覺療傷

黃健瑋結婚7年都在「磨合期」　把楊謹華老公當榜樣

爽買巨無霸冰淇淋！老兄「一拍變遺照」超悲劇　萬人笑慘：很療癒

超強大「無痛存錢懶人包」　6種方法教你把錢變大

吳敦義拋兩岸和平協議、發消費券　蘇貞昌：選舉啦！

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

財經熱門新聞

李文達身價暴漲近3000億　隱..

無腦回饋最吸睛　2018年國人..

謝金河：香港原來的角色也消失了

聯發科分紅開獎　平均2-3.5..

台薪凍漲20年　老謝：因在陸旁..

省電費用這三招　一年省千元

蘋果拚轉型　高層大搬風

民間指台灣能源政策失控　反控用..

郭董斥從未承諾投資高軟800億..

郵局不能領200元了！中獎發票..

比「無痛存錢法」更好用！理財顧..

發票中獎　兌換通路全都露

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」..

洗錢防制 　兆豐清算做法改變

更多熱門

相關新聞

嘉義溪北六興宮赴福建進香

嘉義溪北六興宮的媽祖信眾日前率團赴福建進行宗教交流，17日來到廈門沙坡尾的朝宗宮，向媽租拜謁進香，也與當地的媽祖信眾交流。據了解，六興宮此趟共走訪泉州天后宮、惠安如是禪寺、莆田文峰宮、廈門南普陀、朝宗宮及銀同天后宮，行程共5天4夜，將於 19 日圓滿回鑾。

全球城市小姐總決賽選定高雄　都是因為韓國瑜

盧秀燕送手繪紅包　民眾呼幸運

旅遊首選馬祖　高粱飄香一甲子

盧秀燕發春節紅包　祝民眾心想事成

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

女星IU分享獨家「快速入睡法」

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面