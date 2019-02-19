「肌肉骨骼疾病」占比居職業病之冠　4大常見工作是高風險群

▲根據調查，去年職業性肌肉骨骼疾病占職業傷病比例最高，其次依序為職業性聽力損失及職業性皮膚疾病。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部公布最新職業傷病統計，去（2018）年職業性肌肉骨骼疾病占職業傷病37.7%比例最高，再者是職業性聽力損失、職業性皮膚疾病，職安署表示，近年來平均通報職業病件數每年皆維持2000多件，另觀察年齡層部分，平均約40至50歲占最多數。

根據勞動部職業安全衛生署統計，以2018年為例，全國職業傷病診治網絡職業疾病通報件數（含防治中心及網絡醫院）計2158件，占比最高的是職業性肌肉骨骼疾病813件，占37.7%，其次為職業性聽力損失609件，占28.2%，第3為職業性皮膚疾病329件，占15.2%；另在肌肉骨骼疾病方面，最容易罹患腕隧道症候群、肌腱腱鞘炎或椎間盤突出等肌肉骨骼相關疾病，如未經適當治療或復健，可能會造成永久性傷害。

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統計也指出，去年職業性肌肉骨骼疾病中，以「製造業」占29.2%最多，其次為「營造業」占19.4%、「住宿及餐飲業」占12.3%，常見職業別包括建築工、搬運工、電子零件組裝及食品加工等作業人員；職業性聽力損失主要業別是以「製造業」占94.6%最多，常見於金屬零件組裝加工業及紡織業等工廠；職業性皮膚病則以「住宿及餐飲業」占27.7%最多，從事餐飲、美容美髮、泥作及長期接觸化學品等作業的勞工屬於高風險群。

職業安全衛生署勞工保護組科長葉青宗表示，目前全國有10家職業傷病防治中心，並於各區連結數家網絡醫院，以就近提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務，並進行職業疾病的通報。截至108年起，已有81家網絡醫院，平均每周開設240診次。

此外，勞動部委託設置的各區勞工健康服務中心及職業傷病防治中心，均可提供職業疾病預防相關輔導及諮詢服務，相關訊息可至職業安全衛生署網站查詢或聯繫各區勞工健康服務中心、職業傷病防治中心提供協助。