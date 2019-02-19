影／首例！交大成台灣史丹佛　校區內要蓋兩棟產業研究室　

記者周康玉／台北報導

交大校長張懋中今（19）日宣布，會在台南校區打造2棟產學研究室，由交大提供土地，參與產學合作的單位聯合出資興建，第一波先投入7.2億元，像「史丹佛大學」一般，校區隨處可看到公司行號的研究室，堪稱台灣產學創新合作模式的首例。

張懋中表示，很多企業有錢，但找不土地、人才，學校雖然有地、有人才，但土地不能讓業界出資蓋樓，近來因教育部對於大學用地鬆綁，交大率先衝第一，提供土地讓企業出資蓋樓，作為產學合作的研究室。

張懋中認為，「近水樓台先得月」，由於業界搶人才不手軟，產學緊密合作，競爭力才會起來。他舉美國史丹佛大學為例，走在校園裡到處都是公司行號，交大也以此為目標，開創台灣產學合作的先例。

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張懋中表示，他很感謝教育部大力支持，除了在法令上鬆綁，也提供新聘教授，未來除了來自原校本部的31位教授，再加上教育部提供的31位新聘教授，一共有62位教授提供授課。

同時還要感謝宏碁創辦人施振榮，由他成立的致遠基金會發起，目前已有10多家企業和校友出資，以系統廠商為主，半導體、IC設計及製造業等較少。張懋中強調，對於願意加入的產業別並沒有限制，但必須圍繞著人工智慧（AI）為主題的方法，就算是製造鞋子、腳踏車等傳統產業，也通通歡迎。

第一棟將於本月25日動土，命名為致遠樓，學院名稱為「智慧科技暨綠能學院」園區，先辦碩士班，最晚明年（109學年度）就會開學。

致遠樓建築基地1.2公頃，由交大提供土地，樓地板面積6980坪，建造經費7.2億元，未動到任何校務基及公務預算，參與產學合作的單位聯合出資興建，開創產學合作的創新模式，也樹立大學研究校區的新里程碑。

▼交大校長張懋中。（圖／記者周康玉攝）