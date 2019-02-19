格芯否認成都停工裁員傳聞　新任亞洲區總裁：持續差異化

▲格芯近來多事之秋。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

全球晶圓代工老二格芯（GLOBALFOUNDRIES）撇成都廠停工、裁員傳聞，格芯新上任中國區總裁及亞洲業務發展負責人阿美利科．萊莫斯宣布，產業圈內常有各種謠言，對於匿名資訊不予置評。

格芯近來多事之秋，繼農曆年前世界先進宣布將收購格芯新加坡8吋後，新春期間格芯前員工爆料成都廠產線停擺，設備陸續清出，還鼓勵員工離職。

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對此格芯表示，公司員工來來去去，產業圈內常有各種謠言。先前宣布與成都合作，共同驅動中國大陸FDX生態系與客戶數量的成長，未來將在適當時機投入製造產能。格芯強調，成都廠是合資建設，所有決策都要經過雙方協商，一旦時機成熟，會提供相關訊息。

針對近期傳聞成都廠第一期喊停，並出售新加坡Fab 3E廠，萊莫斯特別強調，格芯目前狀況不僅僅是還好而已，是「很好」，格芯從去（2018）年8月起，聚焦持續成長的差異化方案，進行業務策略「調整」，此調整讓格芯得以建立永續業務，並把投資挹注在能為客戶帶來真正價值的技術上。

萊莫斯表示，到目前為止，顧客、產業與投資人都廣泛肯定並樂見這項改變。格芯現在方向正確，正在成為既能營利，也是客户頂尖的晶圓廠合作夥伴。

格芯並宣布新任中國區總裁及亞洲業務發展負責人上任，由前高通高级副總裁及英特爾擔任過副總裁的阿美利科．萊莫斯（Americo Lemos）接任，萊莫斯擁有豐富的半導體產業執行高層經驗，在中國大陸市場擁有廣泛的業務發展及戰略關係經驗，同時對生態系统的参與者包括政府部門和學術研究機構如：中國科學院等有深入的了解。

萊莫斯表示，會願意加入格芯，是因為格芯從去（2018）年第3季在業務策略上的重大變革，要加強差異化製程設計，顧客、產業與投資人也廣泛肯定並樂見這項改變，他認為這是加入格芯的大好時機，能成為開創嶄新未來的一員。

萊莫斯表示，未來將持續透過合作關係擴展市場影響力，提供客戶差異化技術。

▼新任中國區總裁及亞洲業務發展負責人阿美利科．萊莫斯（Americo Lemos）。（圖／格芯提供）



