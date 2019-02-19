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太燒錢！Netflix裁掉2部漫威超級英雄影集

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▲▼ Netflix,影音串流平台,影音平台。（圖／路透社）

▲Netflix宣布《潔西卡瓊斯》和《漫威制裁者》分別在第3季和第2季畫下句點，CNBC指出，此聲明意味著Netflix與迪士尼間的合作結束。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

Netflix周一（18）發布聲明指出，旗下兩部漫威超級英雄影集《漫威制裁者》（The Punisher）、《潔西卡瓊斯》（Jessica Jones）將不會再推出續集。

先前Netflix與迪士尼旗下的漫威合作，獲得5年授權，但如今迪士尼計畫於今年底推出自己的串流媒體服務「Disney+」，以加強與Netflix及亞馬遜的競爭。據CNBC報導，此聲明意味著Netflix與迪士尼間的合作結束。

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Netflix在聲明中表示，漫威超級英雄影集《制裁者》將不會續訂第三季，而《潔西卡瓊斯》第三季也將是最後一季。「感謝漫威5年來與我們富有績效的合作關係，並感謝從一開始就關注這些系列的熱情粉絲。」不過Netflix並未完全除去超級英雄的內容，Netflix周五（15）推出新劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）。

2017年8月，Netflix收購了漫畫公司Millarworld，以開發其他超級英雄電影及影集。Millarworld最著名的作品包括《特攻聯盟》（Kick-Ass）及《金牌特務》（Kingsman），雖然這兩部作品並不包含在交易中，但該公司聯合創辦人Mark Millar及Lucy Millar已加入了Netflix，並著手開發新的影集，包括他們的一個作品Jupiter's Legacy。

Netflix目前在全球擁有1.39億付費訂閱用戶，在續訂或取消的決策上，Netflix通常會可慮收視率及整體成本。Netflix與漫威的合作，對一個串流媒體平台來說，成本的確太高的。Variety報導，目前授權內容與Netflix相比仍佔著主導地位。據7Park Data自2017年1月至2018年10月的調查數據，迪士尼的內容佔Netflix總收視率的8%至12%。

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關鍵字：Netflix,漫威,超級英雄,制裁者,潔西卡瓊斯

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