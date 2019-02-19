台股緩步走高終場小漲6點站穩半年線　台指期翻紅漲4點收10142點

▲台股期現貨今天維持在平盤附近震盪，雙雙收紅站穩萬點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股今天休市一天，亞股則漲跌互見，台股期現貨今（19）日皆在平盤上下附近震盪，台股終場上漲6.98點，以10152.26點，成交量1013.92億元，站穩半年線，台指期收紅，上漲4點，以10142點作收，成交量7萬1591口。

台股今天力守高檔，以10152.26點開出，雖然台積電拉回盤下整理，指數最低一度來到10143.15點，不過在鴻海、大立光領漲下，以及風力發電、光學等族群持續點火，整場皆在平盤附近上下震盪，終場上漲6.98點，以10152.26點，成交量1013.92億元。

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台指期一開盤即在盤下游走，指數隨後跟上台股走勢，盤局順利由黑翻紅，電子期指尾盤下跌0.14%，金融期指也漲0.05%，終場上漲4點，以10142點作收，成交量7萬1591口。

法人表示，台股期現貨呈現量縮整理，指數今天在平盤上下震盪，市場關注台指期明天結算，在外資期現貨偏多操作下，有機會拉高結算，預期短線區間震盪，若成交量可達1300至1400億元，可望出量往上攻，投資人布局可留意殖利率概念股，屆時到7至9月期間可望點燃一波填息行情。