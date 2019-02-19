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比「無痛存錢法」更好用！理財顧問教你如何檢視自己的「存錢效率」

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存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／記者許雅綿攝）
▲理財顧問認為，網路瘋傳的無痛存錢法適合階段性理財目標的人。（圖／記者許雅綿攝）

記者劉姵呈／台北報導

過完春節假期，剛領到的薪水又少了一些，下周228連假又將來到，不少網友覺得錢花很快，趕快制訂新年存錢計畫。富朋友理財筆記站長、《下班後賺更多》作者艾爾文的52週存錢法在網路上廣為流傳，曾經有網友嘗試第一週存100，第二週存200，52週可存到13萬多，也有網友嫌壓力太大，改成週一存10元，週二存20元，累積下來一年也存到至少1萬多元。理財顧問認為，透過這樣的方法會發現，累積財富的效率來自於「持之以恆」，但比較適合階段性目標的人，建議每個人在存錢的過程中，同時檢視自己的「存錢效率」。

近幾年網路吹起無痛存錢法，也就是一年365天，意即52週存錢法，透過階梯式的累加存錢，讓不少網友認為，不會覺得一次要拿出很多錢，讓存錢跟痛苦畫上等號。且這樣的存錢方法，可以自由調整存錢的數字，目標愈大，當然一開始投入的金額可以愈高，累積起來，很多人都可以存到一趟去香港、日本旅遊的資金。

理財顧問也建議，養成存錢的習慣固然好，但這個方法比較適合有階段性理財目標的人使用，存到了可能就會花掉了，但不論收入高低，想持續穩定的累積財富的人，建議可以從「存錢效率」來檢視。簡單的來說，要從「真正存下的錢」扣除「每月可支配的錢」後才能知道存錢的效率高不高。

請繼續往下閱讀...

以存錢的效率來看兩個人的例子，假設同樣每月都賺3萬元，小林每月存8000元，而小王每月存6000元，大多人會認為小林比較會存錢，但若從存錢效率來看：小林每月收入3萬元扣除必要開銷後只剩1萬5000元，最後存下8000元，代表他的存錢效率為53%；反觀小王每月收入扣除必要開銷，只剩下1萬元，儘管他每月只存下6000元，存錢效率卻是60%。

從上述例子來看，存錢的數字跟累積財富的速度並無干係，若透過存錢效率來看，反而是沒有真正的存下該存的錢，即便強迫自己存下錢，都最後都會覺得錢存的太慢，可能一不小心就會花掉，或是貿然挪作他用。

已故台灣首富王永慶也曾說過：「你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存的一塊錢才是你的一塊錢。」不論用什麼方式，只要能養成儲蓄習慣，檢視自己的「存錢效率」，就能讓自己在不知不覺中存下第一桶金。

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關鍵字：無痛存錢,存錢效率,儲蓄,理財,小資族理財

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