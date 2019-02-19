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立法院剛開議　中美貿易戰影響改善讓多條經濟法規列為優先法案

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▲▼ ▲立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案。（圖／記者許展溢攝）

▲立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案。（圖／記者許展溢攝）

記者馮建棨／台北報導

立法院新會期開議，行政院提出47項優先法案，其中為了因應美中貿易戰、振興經濟等項目提出多項修法，相關草案已經送到立法院，就等各個委員會開會審議。

由於美中貿易戰影響範圍廣，為了加強我國經濟，經濟部過去提交修法草案到行政院，現在經過整理後已經在立法院等待開會討論，像是產業創新條例、營業秘密法、著作權法都會進行討論。

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其中產業創新條例第10條之1，經濟部希望能讓業者投資於全新智慧機械或5G相關設備、技術或技術服務之支出，得抵減應納營利事業所得稅額，另外延長現行租稅優惠條文施行期間10年，並於原有章節架構下檢討修正部分條文、修正提高研發投資抵減率。

營業秘密法的部分條文修正草案，將增訂未經認許之外國、大陸、香港及澳門等非本國之法人得作為訴訟主體；增訂檢察官得核發偵察內容保密令，以保障高科技產業營業秘密。

著作權法方面，將聚焦打擊惡性重大的機上盒或APP應用程式，通過後對於遏止侵權、促進我國文創與影視音產業發展以及提升臺美經貿關係。

▼立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案。（圖／記者屠惠剛攝）

▼立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：優先法案,經濟部,立法院,貿易戰,美中,美台

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