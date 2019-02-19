大立光、鴻海穩盤　元宵節台股小漲6.98點收10,152點



▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美股因華盛頓誕辰紀念日休市，今（19）日為元宵節，早盤日本、南韓、上證等股市，皆以紅盤走勢吸引市場目光，而外資積極買超台股，台股早盤持續震盪小漲，終場集中市場加權指數以10,152.26點作收，小漲6.98點，漲幅0.07%，成交量為新台幣1013.9億元。

大立光與鴻海早盤開紅，尤以一月營收成長表現最好的鴻海漲近1%，台股今日集中市場加權指數開盤小漲6.83點，以10,152.11點開出，但盤面上受到台積電小跌，及鋼鐵與百貨類股走弱下，加上蘋概指標股及被動元件表現疲乏影響，指數狹幅震盪。

權王台積電（2330）今日休兵，終場跌0.43%、報229元；股王大立光（3008）今日領軍蘋概衝鋒，台股力守高檔，終場漲0.25%、報3980元；鴻海（2317）今日力守高檔，漲勢最高，終場漲逾1.41%、報72元。

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光學族群與蘋概族群積極上攻，支撐指數守穩高檔之上，包括玉晶光（3406）、新日興（3376）、嘉澤（3533）、智原（3035）等。

週一美國股、債市因因華盛頓誕辰紀念日而休市一天。道瓊工業平均指數上週五全面收高，道瓊工業平均指數2月15日終場上漲1.74%(443.86點)、收25,883.25點，創2018年11月9日以來收盤高；週K線上漲3.09%、已連續第8週上揚。

分析師指出，目前外資期現偏多操作，台股衝高量縮，短線上偏多，不過，需留意上攻高檔有壓，短線恐面臨逢高調節的賣壓；建議投資人留意3底前將公告去年的年報，部分公司將陸續公布股利政策，多留意個股的本益比、殖利率。