　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台灣薪水為何凍漲20年？謝金河：與中國大陸在旁邊有關係

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河19日在臉書以「天下烏鴉一般黑」發文指出，去年第四季受到美中貿易戰的影響，各國經濟成長率、股市都有顯著下跌。台灣是亞洲四小龍中表現較好的，他也提到台灣薪水凍漲20年的問題，他認為這與台灣在中國大陸隔壁有關係。

謝金河指出，中國大陸去年第四季經濟成長率是6.4%，是1990年以來較低的數據，全年經濟成長率則為6.6%，也是新低值；南韓去年全年經濟成長率有2.7%，創下6年新低，第四季經濟成長率更只有1%；新加坡去年經濟成長率雖有3.3%，但第四季也只有1.6%；香港去年前三季經濟成長率分別為4.6%、3.5%和2.8%，呈現逐漸走低的情勢，香港也預告第四季的經濟成長率將不到1.5％。台灣去年經濟成長率雖然只有2.6%，第四季為1.76%，雖然不高，但也比南韓、香港和新加玻第四季的表現好了一點點。

請繼續往下閱讀...

從股市跌幅來看，受到去年年底美股震盪影響，全球股市普遍受到衝擊，南韓股市去年下跌17.28%，新加坡股市下跌10.3%，香港股市下跌13.61%，而台灣股市去年下跌了8.6%，是亞洲四小龍中跌最少的股市。

謝金河表示，「數據的解讀因時間不同，解讀也會不一樣。」他提到，許多人總會說台灣薪水涷漲20年，其中有一部份原因是台灣在中國大陸隔壁，他舉例，過去鴻海在中國大陸僱一個員工薪水只要500元人民幣，現在則拉升至5000元人民幣，「台灣薪資在高位等中國大陸薪資拉上來，這也是台灣陷入困頓的原因之一。」

ET快訊
千萬別對到眼！父母最害怕「早晨的背後靈」…網秒懂
免費拍還被踐踏真心！「雲林稻草捲」負責人怒：改假日開
陸元琪CEO新歡劈腿內幕！正宮「穿紅衣紅鞋自殺」：要陰魂不散

關鍵字：謝金河,中國大陸,經濟成長,股市,亞洲四小龍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「肌肉骨骼疾病」占比居職業病之冠　4大常見工作是高風險群

中華電假交易案　官方回應：少數同仁為衝刺營收而違法深表遺憾

格芯否認成都停工裁員傳聞　新任亞洲區總裁：持續差異化

台股緩步走高終場小漲6點站穩半年線　台指期翻紅漲4點收10142點

太燒錢！Netflix裁掉2部漫威超級英雄影集

比「無痛存錢法」更好用！理財顧問教你如何檢視自己的「存錢效率」

立法院剛開議　中美貿易戰影響改善讓多條經濟法規列為優先法案

大立光、鴻海穩盤　元宵節台股小漲6.98點收10,152點

台灣薪水為何凍漲20年？謝金河：與中國大陸在旁邊有關係

華南今年新希望　強財管、提高子公司貢獻

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

「肌肉骨骼疾病」占比居職業病之冠　4大常見工作是高風險群

中華電假交易案　官方回應：少數同仁為衝刺營收而違法深表遺憾

格芯否認成都停工裁員傳聞　新任亞洲區總裁：持續差異化

台股緩步走高終場小漲6點站穩半年線　台指期翻紅漲4點收10142點

太燒錢！Netflix裁掉2部漫威超級英雄影集

比「無痛存錢法」更好用！理財顧問教你如何檢視自己的「存錢效率」

立法院剛開議　中美貿易戰影響改善讓多條經濟法規列為優先法案

大立光、鴻海穩盤　元宵節台股小漲6.98點收10,152點

台灣薪水為何凍漲20年？謝金河：與中國大陸在旁邊有關係

華南今年新希望　強財管、提高子公司貢獻

沈玉琳代言高雄找「大馬鬼才歌手」合體：將是我的點閱高峰

被韓國瑜列入指南　高雄酒吧發表「強力聲明」：禿子與我們無關！

公道伯猜燈謎　王金平一張照片猜一部經典名作

3天然食材捏出超軟萌「小豬湯圓」　粉色豬鼻原料竟是它！

離職1年多！前老闆仍發紅包「小孩也有份」　單親媽暖哭：需要我一定回去

武陵農場櫻花季27日結束　交管不再延續

林德染藍色頭毛搶眼　滿意新價碼不談長約

通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　路政署：目前安全

桃猿公布戰樂天金鷹陣容　一軍球員史博威、陳禹勳應戰

「紅眼」韓國瑜夜宿彌陀漁會　韓粉心疼舉牌「假日把市長關起來」

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

財經熱門新聞

李文達身價暴漲近3000億　隱..

無腦回饋最吸睛　2018年國人..

謝金河：香港原來的角色也消失了

省電費用這三招　一年省千元

聯發科分紅開獎　平均2-3.5..

蘋果拚轉型　高層大搬風

台薪凍漲20年　老謝：因在陸旁..

民間指台灣能源政策失控　反控用..

郭董斥從未承諾投資高軟800億..

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

洗錢防制 　兆豐清算做法改變

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

更多熱門

相關新聞

謝金河：香港原來的角色也消失了

財信傳媒董事長謝金河18日在臉書已港媒的新聞標題「香港人將變成大灣區人！」發文，並認為這將會是下一個大變化。他認為融入大灣區的香港，將成為此區的重要城市，將來大灣區將成為中國南方最重要的經濟樞紐，但香港也將面臨角色轉變的挑戰。

韓國瑜：台灣連新加坡尾燈都看不到

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」不是光靠陸客，沒有質量！

年後台股周線收紅　法人狂買元月營收表現雙成長股　　

反駁韓國瑜批台灣經濟「鬼混」　謝金河：是辛苦調整了20年

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 文化大學失火 愛紗離婚 王令麟 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面