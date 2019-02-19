台灣薪水為何凍漲20年？謝金河：與中國大陸在旁邊有關係

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河19日在臉書以「天下烏鴉一般黑」發文指出，去年第四季受到美中貿易戰的影響，各國經濟成長率、股市都有顯著下跌。台灣是亞洲四小龍中表現較好的，他也提到台灣薪水凍漲20年的問題，他認為這與台灣在中國大陸隔壁有關係。

謝金河指出，中國大陸去年第四季經濟成長率是6.4%，是1990年以來較低的數據，全年經濟成長率則為6.6%，也是新低值；南韓去年全年經濟成長率有2.7%，創下6年新低，第四季經濟成長率更只有1%；新加坡去年經濟成長率雖有3.3%，但第四季也只有1.6%；香港去年前三季經濟成長率分別為4.6%、3.5%和2.8%，呈現逐漸走低的情勢，香港也預告第四季的經濟成長率將不到1.5％。台灣去年經濟成長率雖然只有2.6%，第四季為1.76%，雖然不高，但也比南韓、香港和新加玻第四季的表現好了一點點。

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從股市跌幅來看，受到去年年底美股震盪影響，全球股市普遍受到衝擊，南韓股市去年下跌17.28%，新加坡股市下跌10.3%，香港股市下跌13.61%，而台灣股市去年下跌了8.6%，是亞洲四小龍中跌最少的股市。

謝金河表示，「數據的解讀因時間不同，解讀也會不一樣。」他提到，許多人總會說台灣薪水涷漲20年，其中有一部份原因是台灣在中國大陸隔壁，他舉例，過去鴻海在中國大陸僱一個員工薪水只要500元人民幣，現在則拉升至5000元人民幣，「台灣薪資在高位等中國大陸薪資拉上來，這也是台灣陷入困頓的原因之一。」