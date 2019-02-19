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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

許文彬／【江國慶案司法反省】檢察官非與被告對立　應站在正義天秤上

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▲▼司法天秤，司法，法律，審判。（圖／視覺中國）

▲檢察官角色並非當然站在被告的對立面，而是站在司法正義的天秤上。（圖／視覺中國）

士兵江國慶於1996年慘遭軍法當局錯判、冤殺一案，江媽媽於15年後獲國家冤獄賠償一億多元。2019年2月15日，國防部向當年的部長陳肇敏等五人求償一案，最高法院判決確定，陳肇敏應賠一千四百餘萬元，其餘有應賠約六千萬元者。但願執法當局能記取這個教訓，戒慎恐懼，追求毋枉毋縱的目標。

歲月遞嬗，我們從戒嚴到解嚴，從動員戡亂時期到終止。司法體制方面，則從審、檢不分隸到分隸；檢察機關從附屬於法院到另立「檢察署」之名；檢察官職權則從獨攬羈押、搜索的權力，到與法官分權；從檢察官偵查中被告不得選任辯護律師，到如今可以；檢察官結案，從起訴、不起訴二選一，到增加緩起訴選項；檢察官在公判庭的席位，從高坐法檯之上，而今下來與辯方平等對坐……。

從而可見，檢察官在刑事訴訟程序中的公益角色，於法制演進的長河中，為了社會正義而有各種設計、安排，檢察官行使職權更應正確落實法制使命。誠如法務部令頒「檢察官守則」，開宗明義期勉：「堅持人權之保障及公平正義之實現」、「依據法律，本於良知，公正執行職務」。

檢察官於執法之際，允宜自我惕省，揚棄「權力的傲慢」，本諸虛心、細心、耐心的修為。就實定法的適用，除了明瞭法條的文義之外，也應探究立法的本旨，以免淪為「法匠」之譏。尤其是承辦人命關天的社會矚目重大刑案時，切不可有先入為主的思維模式，而應本諸科學辦案的精神，尊重客觀證據，始免偏頗。

檢察官實施偵查、公訴，應於被告有利及不利之情形一律注意，此觀《刑事訴訟法》第2條規定自明。本此準則，檢察官得撤回起訴，為被告之利益上訴或聲請再審，亦得為被告之利益聲請檢察總長提起非常上訴。

為貫徹檢察官之公益角色，法務部於2010年6月22日函示各檢察機關，於受刑人到案執行時，應注意訊問對確定判決有無意見，以查明有無非常上訴或再審事由。由此可見，檢察官角色並非當然站在被告的對立面，而是站在司法正義的天秤上。

1880年，美國聯邦最高法院大法官霍爾姆斯（Oliver Wendell Homles）在紐約發表演講，宣稱「法的生命，不是邏輯，而是經驗」，這句話迄今被傳頌為執法者的經典座右銘。然則，如何區別邏輯與經驗呢？茲舉一例：樹上有10隻鳥，用槍打下一隻，請問樹上還剩幾隻？如用邏輯解答，是「9隻」；如用「經驗」解答，是「0隻」，因為在經驗實證上，另9隻因聞槍響必定全飛走了。依《刑事訴訟法》第155條第1項規定，執法者認定犯罪事實不得違背經驗法則及論理法則，其義在此。

猶憶筆者就讀台大法律系四年級時，教《刑事特別法》的徐世賢教授曾經訓誨我們：「法律像一把鋒利的刀，你們將來出了校門之後，如果當檢察官或法官，執法務必小心謹慎，可別拿這把刀亂舞，以免傷及無辜。」法務部甫於今年1月下旬，發布全國新任檢察首長名單，讓年輕一代接班，在此期盼檢察官們於執行公權力時，記取「江國慶案」的血淚教訓，毋枉毋縱，一新國人耳目，實現司法正義的理想目標！

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關鍵字：法律,司改人權,許文彬,江國慶,陳肇敏,冤案,檢察官,非常上訴,徐世賢,刑事訴訟法

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