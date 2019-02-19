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台泥前進校園　廣徵循環經濟、綠能人才

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台泥企業張安平董事長親臨現場與同學分享「開放思想」（圖／台泥提供）
▲台泥企業張安平董事長親臨現場與同學分享「開放思想」。（圖／台泥提供）

記者劉姵呈／台北報導

人才是企業永續基石，農曆年後不少企業也開始擴大召募菁英！為擴大循環經濟與綠能事業版圖，培育與挖掘優秀學生，協助年輕世代接軌產業現況，台泥日前深入台大校園，以《TCC循環經濟-2019菁英召集令》，對台大工學院的在學菁英廣發邀請，針對台泥五大發展重心「碳循環綠經濟」、「水泥窯協同處理生活垃圾及固、危廢」、「台泥再生能源」、「電池世紀」及「產業智能化」等領域，鼓勵學生結合學習知識及創意思考，做出與企業需求接軌、兼具創意及可行性的循環經濟好點子。

台泥每年徵才季都會前往校園廣攬優秀的年輕學子，而台泥為台灣前100大企業，此次徵才在進行第一階段書面徵選時，報名人數比原訂多出2倍超乎預期，最後錄取31隊合計135人的台大工學院大學及碩博研究生，針對台泥的五大發展重心參與提案。

台泥企業團董事長張安平指出，期許學子永遠要尊敬、要保護環境資源，同時也宣告台泥正航向世界，開啟大探索時代。

請繼續往下閱讀...

TCC Camp於2月16日至17日兩天於新莊頤品舉辦，台泥總經理李鐘培、副總經理呂克甫、能元科技總經理薛人禎及台泥綠能總經理翁吉良等集團近25位高階主管全程參與，針對台泥五大發展重心「碳循環綠經濟」、「水泥窯協同處理生活垃圾及固、危廢」、「台泥再生能源」、「電池世紀」及「產業智能化」，進行專題演講，並擔任輪桌老師親自與學生互動、激盪想法，鼓勵學生結合學習知識及創意思考，做出與企業需求接軌、兼具創意及可行性的循環經濟好點子。

TCC循環經濟Camp於現場增設第一階段十萬獎金，《減碳的最後一步-NiCoin》、《貫穿水泥產業鏈之創新思維》、《失序的碳循環-兩階式新穎碳捕獲技術》三提案分別獲得新台幣5萬元、3萬元、2萬元提案鼓勵，第二階段提案將於3月15日收件完畢，總獎金達新台幣50萬元。

除創新外，方案可行性也是此次評分的關鍵指標，台泥指出，台泥集團將會協助同學對做出的提案，找尋合適的平台或資源，實踐這些循環經濟的好點子。
 

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關鍵字：台泥,張安平,徵才,水泥業

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