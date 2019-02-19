抗議宏達電不當解僱　員工上訴高等法院遭駁回

▲趙建輝率領桃園市電子業產業工會成員，抗議宏達電不當解僱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

桃園市電子業產業工會幹部趙建輝、黃春安，2015年遭到宏達電以兩季虧損為由解僱，提起確認僱傭關係存在訴訟，一審認為宏達電大量解僱的程序符合《大量解僱勞工保護法》相關規定敗訴，上訴高等法院後，今天二審判決結果出爐仍敗訴。

趙建輝昨晚就率領桃園市產業總工會、桃園市電子業產業工會幹部夜宿高等法院，抗議宏達電不當解雇，並等待今天高等法院二審判決結果出爐，只求高等法院能夠作出正確判決，讓勞工可以復職回到工廠，但是今天判決結果仍面臨敗訴，趙建輝表示將再與律師團討論。

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▲桃園市電子業產業工會幹部趙建輝。（圖／記者姚惠茹攝）

事件發生在2015年，宏達電因為連續兩季虧損嚴重，大量解僱園龜山等廠區共約400名員工，趙建輝等人以違反誠信原則提起訴訟，不過一審認為宏達電確實有《勞基法》所規定的虧損及業務緊縮事由，解僱並未違反最後手段原則，發放資遣費等程序也都合法，因此判趙建輝等人敗訴。

但是趙建輝等人認為，自己原本想要組織企業工會，但卻遭到資方搶先由管理階層組成兩家企業工會與關係企業工會，並且設定入會費5000元，經常會費每月1000元的｢天價｣，即便基層員工表示要加入，都不被核准入會，因此許多宏達電員工只好另組電子業產業工會爭取權益。

趙建輝隨後遭到資遣，又在2016年利用宏達電申請聘用外國移工前，招募本國勞工的機會，以外國移工的薪資水準每月21,160元回到宏達電工作，但是3個月後，又遭到宏達電公司以「無法勝任工作」為由予以解僱，趙建輝質疑宏達電在2次大量解僱中，皆宣稱有與管理階層組成的兩家工會完成協商，也導致被解僱的基層勞工沒辦法爭取權益。

但是趙建輝認為，宏達電大量解僱400多名本地勞工的同時，仍聘用外籍勞工1900多人，大量解僱後，又陸續招募2300名勞工，明顯違反誠信原則，雖然案件在一審的時候，勞工沒有獲得勝訴，但是趙建輝、黃春安兩人仍然堅持繼續上訴。