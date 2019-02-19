羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

圖、文／鏡週刊

小豬羅志祥2006年與友人張子文等人創立潮牌「STAGE」，至今已經成軍12年，他卻於18日在個人網站丟出震撼彈宣布全面退出，雖然分手但不出惡言，他寫下：「因為未來不同生涯規劃，即日起本人全面退出Stage這個品牌，將交由和我一起打拚的兄弟、也是台獅公司的執行長張子文以及董事陳玉慧全權掌舵，也請所有朋友繼續支持STAGE。」

▲羅志祥宣布退出「STAGE」。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

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羅志祥退出「STAGE」的消息震撼業界，少了這塊活招牌，勢必對銷售跟曝光引起不少影響，更有網友挖出他日前在IG限時動態寫下「做人不要得寸進尺」，似乎已在為分手STAGE預告，連他身邊工作人員也寫下「貪惡人總有一天會有報應的！」加上他把原本IG帳號「showlostage」改成「showlo」，斷得乾乾淨淨。而他也被發現，自去年底就沒再穿自家潮牌衣服打免費廣告，都被解讀雙方「分手」內幕不單純。

▲羅志祥IG發文。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

而STAGE也發出聲明感謝羅志祥的付出，但目前正在面臨轉型，小豬的階段性任務已經完成，雖然未來將秉持品牌精神持續經營，但已經讓不少小豬的歌迷揚言脫粉不再支持。

事實上，羅志祥一路以來都全力支持自家品牌，除了會讓旗下男團C.T.O穿著STAGE衣服，他2017年還跟五月天阿信的潮牌「STAYREAL」推出聯名企劃，2人還到對方門市噴漆互相惡搞做足新聞，不料如今卻傳出退出STAGE的消息。

▲羅志祥的「STAGE」曾與阿信的「STAYREAL」聯名企劃。（圖／翻攝自Facebook／STAYREAL）



這些年有不少歌手跨足潮牌，包括頑童MJ116把潮牌店「MJ. FRESH」開在西門町邊陲，加上聲勢水漲船高，有不少死忠粉絲，八三夭阿璞的「UP」也穩定成長，而阿信跟不二良的「STAYREAL」前年農曆年前傳出裁員消息震撼業界，被視為藝人經營潮牌的一大挫敗，如今又有小豬退出經營12年的「STAGE」，勢必攪亂業界一池春水。

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