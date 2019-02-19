都是大陸惹的禍？澳保健品大廠發獲利預警　股價慘摔35%

▲澳洲保健食品大廠澳佳寶發布獲利預警。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

中國大陸經濟減速影響不小，澳洲保健食品大廠澳佳寶（Blackmores）發布預警，該公司表示，由於中國大陸新興市場銷售下滑11%，今年下半年獲利疲軟。澳佳寶股價在周二（19）澳股開盤暴跌35%，創上市以來最大跌幅。

近來中國大陸注重保健的中產階級愈來愈多，作為澳洲出口健保品大廠，澳佳寶上個會計年度對中國大陸的銷售實現了2位數成長。然而，澳佳寶執行長亨弗瑞（Richard Henfrey）表示，中國大陸經濟放緩正在影響銷售，「我認為美中貿易戰的影響及整體中國大陸經濟增長放緩導致消費者信心下降。」

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澳佳寶去年下半年財報顯示，中國大陸銷售較前年同期減11%至6500萬澳元。去年該公司整體營收成長11%至3.19億澳元，獲利攀升0.4%至3400萬澳元。由於消費者購物習慣改變，在庫存提高且消費情緒轉弱的情況下，中國大陸第3季銷售受打擊，料今年下半年獲利將不如上半年。澳洲零售商直接對大陸出口，與澳佳寶本身的銷售管道互相競爭。

澳股週二開盤，澳佳寶股價應聲重摔三分之一至80.45澳元，之後跌幅收斂至26.7%。該公司股價曾於2015年底一度飆破200澳元。

▲澳佳寶股價在周二澳股開盤暴跌35%。（圖／截自SMH）