罹癌約9成有「癌因性疲憊症」　懷特新藥獲國際肯定

▲懷特生技新藥榮獲「 國家新創獎」，左為執行董事李伊伶代表授獎。（圖／懷特生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）針對「癌因性疲憊症」（癌症化放療痛苦折磨）的處方新藥，日前進一步完成包含國內6家醫學中心在內，共9家大型醫院的四期大規模臨床試驗，並獲國際知名期刊《Cancers》肯定。

我國每年超過10萬人罹癌，其中約9成癌友還罹患易讓治療中斷的「癌因性疲憊症」（癌症化放療痛苦折磨），體力遭嚴重削弱、難以支撐而迫使治療中斷，因此懷特生技從黃耆，獨特萃取、分離、高度純化精製的黃耆多醣體注射劑，成為衛福部第一個核准上市，同時是全球唯一治療「癌因性疲憊症」（癌症化放療痛苦折磨）的處方新藥，也被正式納入由醫界撰寫的「癌因性疲憊症之臨床治療指引」治療藥物。

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據醫界撰寫的「癌因性疲憊症之臨床治療指引」，懷特生技的黃耆多醣體注射劑是極少數的治療藥物，日前更進一步完成包含國內6家醫學中心在內，共9家大型醫院的四期大規模臨床試驗，並獲國際知名期刊《Cancers》肯定。

美吾華懷特生技集團執行董事李伊伶表示，懷特生技是台灣第一家新藥研發型上市公司，以研究黃耆用於癌症治療成果揚名全球，不同於國內許多仍僅處於研發階段的生技公司，懷特生技已有「黃耆多醣注射劑」核准上市，超過200名癌症專科醫師開立處方、累積3000多名癌友使用經驗，公司更建立「研發」、「生產」、「行銷」一條龍價值鏈，懷特原料藥廠通過TFDA認證，為亞洲首座PIC/S GMP植物新藥精製廠。

懷特生技總經理鄭建新博士指出，為造福更多罹癌患者，目前正就乳癌、食道癌等國人常見癌症，進行懷特新藥和化放療藥物的合併使用，以及合併免疫療法在癌症上的治療。

此外，懷特生技針對治療中重度疼痛、進行研發的「懷特痛寶」，透過專利技術，以臨床使用方便的「口服軟膠囊」取代傳統「注射針劑」，日前成功完成樞紐性臨床試驗，正由衛福部新藥查驗登記審查中，另外包括預防骨質疏鬆的「懷特骨寶」、防止因糖尿病導致腎病變的「懷特糖寶」，均已完成美國FDA二期臨床試驗，現正積極尋求產品授權的合作夥伴共同開發，後市營運可期。