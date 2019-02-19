集保跨界獵才　瞄準大數據、資安菁英



▲集保結算所董事長林修銘。（圖／集保提供）

記者劉姵呈／台北報導

台灣集中保管結算所（以下簡稱集保）啟動108年獵才計畫，鎖定大數據、資安管理、程式開發、網路管理等資訊專長人才及業務菁英，邀請具創新思維及團隊精神之優秀戰將進入集保，從今（19）日開始至3月4日開放網路報名，本次徵才預計共招募18名，並委託中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理。

集保表示，此次徵才招募類別及人數為業務規劃人員三名、大數據及資料倉儲規劃開發人員一名、資訊安全管理人一名、COBOL程式開發及維護人員三名、Java程式開發及維護人員六名、系統管理人員一名、網路管理人員二名、系統操作人員一名。

集保董事長林修銘表示，成功轉型為「資訊服務業」的集保結算所，多年來配合證券、期貨、票券、基金市場相關單位之業務需求，建置多元資訊應用系統，為我國資本市場打造安全穩健的資訊服務。

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且「新證券存託系統」也將於今年4月正式上線，有效強化核心業務能力，提高資料處理效能，以回應市場業務發展需求。此外，集保結算所為因應新種業務及股東會電子投票平台、手機存摺等B2C業務的資安挑戰，成立資安專責單位，統籌辦理資安業務，強化預警能力，以整體性資安角度規劃與管理資訊安全風險，提升資安維護能量。

林修銘指出，集保重視具知識整合能力、積極性高的人才，因為金融市場日新月異，人人都需要觀察時勢、積極學習、開放思考，才能搶得先機，提供更符合市場需求的創新服務。集保結算所也將藉由培育計畫與紮實訓練，協助新進同仁開拓視野、發揮潛能，成為資本市場的明日之星。