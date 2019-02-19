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員工都驚呆了！蘋果高層罕見大搬風　力拼轉型

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▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲蘋果近期頻繁的人事調動，驚動了蘋果基層員工。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果領導階層大搬風，將重新定位其服務、人工智慧、硬體和零售部門的優先順序，反映該公司正努力推動營收來源多元化，減少對iPhone銷售的依賴。

華爾街日報報導，自去年起蘋果就掀起一波波高層調整，包括高調招聘人才、令人注目的高層離職、數位人士獲得重要升遷，並進行了一連串調整。據知情人士透露，這些頻繁的人事調動，驚動了蘋果基層員工，並導致蘋果多項計畫也因此中止，由新的管理階層重新評估。

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這些部門變動的主要原因因分工而異，但總的來說，這反映出蘋果正試圖降低對iPhone的倚賴，將成長動能由智慧手機轉變為服務、轉型技術。

過去幾個月，人工智慧主管John Giannandrea被升遷至行政團隊；人資主管Deirdre OBriaen取代零售主管Angela Ahrendts，而Siri原先的業務負責人Bill Stasior則將離開。另外，蘋果也從自駕車項目中裁減了200名員工，並將工程資源重新分配至由Eddy Cue領導的服務事業，被視為進軍好萊塢的準備。

風險投資公司Loup Ventures分析師Gene Munster表示，這是蘋果為接下來的10年所做的籌備，「科技在不斷發展，他們需要繼續調整結構，以確保它們處在正確的道路上。」

蘋果去年在研發上花了142.2億美元，較前年增長23%。雖然該公司致力於研發AR、自駕車及健康照護等項目，但尚未在這些領域發布重要的新產品。

▲iPhone XR、 iPhone XS、 iPhone XS MAX。（圖／路透）

▲ 摩根士丹利估計iPhone在過去5年中的增長率為85%。（圖／路透）

iPhone目前仍佔蘋果總營收的三分之二左右，但該公司持續鼓勵投資人更加專注於它們不斷發展的服務業務，包括串流音樂、App Store及行動支付。據摩根士丹利（Morgan Stanley ）的預測，至2020會計年度時，蘋果服務事業營收可能突破500億美元，並在5年內為蘋果貢獻約60%的營收成長。

而服務業務也是維持iPhone使用者忠誠度的關鍵。正如亞馬遜利用串流媒體及音樂來增加Prime會員的價值一樣，蘋果高層也將其行動支付、音樂服務及即將推出的串流影音作為鼓勵現有的iPhone用戶未來繼續購買iPhone的誘因。

Eddy Cue於2017年從索尼影視電視公司（Sony Pictures Television）挖走了兩名高管，他旗下大多數工程師都專注於蘋果即將推出的影視產品；去年8月，蘋果聘請了特斯拉的工程主管Doug Field，負責蘋果的自駕車項目。

另外，預計蘋果還會透過其AI團隊來推出客製化的服務。去年蘋果自Alphabet挖角John Giannandrea，他將親自負責監督蘋果的AI旗艦產品Siri，目標是提升智慧語音助理的準確性和性能。

蘋果各部門高管異動的主要因素不盡相同，但整體而言，這些調整已凸顯蘋果的轉型企圖。

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關鍵字：蘋果,人事調整,iPhone,服務業務

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