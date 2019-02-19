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影／外傳砍賠錢航班補獲利　華航盤中股價小漲翻紅

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記者林淑慧／台北報導

華航機師罷工落幕，機師人力成本大增，外傳華航將大砍不賺錢航線以提升獲利，激勵今（19）日股價翻紅，盤中小漲至10.05元；法人表示，去年下半年至今油價處於低檔，有助華航降低成本，惟後續若油價高漲，華航人力成本的提升將影響獲利表現。

▲華航機師罷工在勞資簽署協議後正式結束，圖中為,華航董事長何煖軒。（圖／記者季相儒攝）

▲華航機師罷工在勞資簽署協議後正式結束，圖中為,華航董事長何煖軒。（圖／記者季相儒攝）

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依據統計，華航每年將增加1.14億元成本支出，外傳為降低營運成本，華航預計自今年下半年起陸續調整獲利不佳的航線，包括新加坡中轉泗水、印度德里、倫敦、安大略及紐澳航線等，已列入首波檢討航線名單中。

華航表示，公司對於航網營運一向以滾動式定期檢視獲利。獲利不佳或營運未達經濟規模之航線，會透過如增、減班次等方式研議調整運能，達到優化航網效益。

不過，華航強調，安大略航線今年一月份載客率高達九成，開航以來透過營業推廣、調整時間帶及機型轉換等優化航網，已穩定逐步獲利，全年市場可期，強調「針對已獲利的航線，本公司當無停航之理由」。

華航強調，目前並無針對特定航線有減班或停飛計畫，未來有涉及運能調節，都會提早發布通告，按民航局規範之消費者保護措施辦理，以確保旅客的搭乘權益，希望創造公司獲利並滿足旅客服務的雙贏局面。

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關鍵字：華航,罷工,獲利,航線

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