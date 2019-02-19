外資抱大腿　台股躍居新興亞股吸金王



▲台股連續六周獲外資買超，股市站穩萬點。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

回顧上周新興亞股當中僅台灣獲外資買超，也是連續第六周獲外資買超，買超金額近9.76億美元，不僅居單周新興亞股吸金王，該買超金額更為過去六周來第二高。法人認為，年後隨美股反彈，台股持續開紅盤，指數已站上萬點水位，近一周美股、亞股漲勢回溫，台股雖因短線漲多面臨拉回，但整體氣氛仍偏多。

根據統計，其他遭外資賣超的國家中，則以南韓、印尼、泰國賣超金額最大，分別近2億美元、2.36億美元及2.94億美元。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏指出，2019年全球景氣趨緩，但不致於有金融風暴的產生，全球股市已修正至歷史平均，較為看好的是美股、亞洲（不含日本）、新興市場股市。

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在資產配置的建議上，王誠宏建議，對較積極投資人來說，建議可以股65%、債30%、現金5%的配置，穩定型投資人可以60%、債券35%、現金5％的配置，保守型投資人則可以調整為股市40%、債券50%、現金10%的配置。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢主要是延續中美貿易談判進展偏向樂觀以及美國政府關門事件已取得兩黨的短期共識，讓市場認為雖然景氣展望未特別明朗，但最差狀況已過，所以吸引部分資金於此時進場布局，以致資金面和信心面有回溫跡象。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，年後隨著美股的反彈，台股持續開紅盤，指數已經站上萬點水位，主要上漲的公司多為去年跌深，以及IC設計與手機占比較低的個股；近一周美股、亞股漲勢回溫，雖因短線漲多面臨拉回，但整體氣氛仍偏多。

展望後市，廖哲宏表示，指數雖已扭轉先前的頹勢，但上檔面對的壓力不小，加上基本面的狀況仍需持續觀察，部分跌深反彈、漲勢較大的類股或個股，不建議追價，中長期還是要專注5G網通、車用電子以及市占率提升的題材，建議投資人持續以定期定額方式參與台股基金。

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