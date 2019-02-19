台指期歡漲後開低陷入10120點拉鋸戰　電子期、金融期熄火翻黑

▲股市示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判暫歇，市場關注協商結果以及全球經濟放緩的疑慮，亞股則漲跌互見，台指期今（19）日一開盤隨即壓回盤下整理，電子期指、金融期指連袂開低，指數一度跌逾30點，隨後跌幅收斂，陷入10120點拉鋸戰。

美股正逢總統日休市一天，歐洲股市則各自表態，其中英國FTSE 100指數下跌17.21點，跌幅0.24%，收7219.47點；德國DAX指數下挫0.60點，跌幅0.01%，收11299.2點；法國CAC指數上漲15.35點，漲幅0.30%，以5168.54點作收。

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受美股大漲激勵，亞股全面上漲，台股期現貨周一也跟上這波漲勢，其中台股在蘋概三雄點火帶動下，指數盤中大漲逾百點，不僅重返10100點關卡，同時也攻上上半年線，創下今年來新高，終場上漲80.5點，以10145.28點，成交量1027.19億元，三大法人同步站在買方，合計買超65.34億元，其中自營商賣超14.79億元，投信買超0.79億元，外資及陸資買超49.76億元。

台指期昨天盤初漲勢再起，指數一路震盪走高，同步登上10100點關卡，終場上漲93點，以10135點作收，與現貨相較，逆價差10.28點，成交量9萬6852口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2477口至3萬4199口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1722口至5萬8788口。

至於當日股票期貨交投熱絡標的股則有嘉聯益（JZ）、台積電（CD）、元大台灣50ETF（NY）、玉晶光（LE）、環球晶（OW）、國巨（LX）、晶電（DU）、小型大立光（OL）、鴻海（DH）、華新科（HB）。