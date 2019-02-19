台積電拖累　台股早盤狹幅震盪維持小漲



▲股市。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

大立光與鴻海早盤開紅，尤以一月營收成長表現最好的鴻海漲近1%，台股今（19）日集中市場加權指數開盤小漲6.83點，以10,152.11點開出，但盤面上受到台積電小跌，及鋼鐵與百貨類股走弱下，加上蘋概指標股及被動元件表現疲乏影響，指數狹幅震盪，目前最高來到10,156.88點、最低在10,145.97點。



台股昨日在美股大漲激勵下，由蘋概股領軍演出上攻行情，重量級權值股台積電、鴻海與大立光昨日漲皆超過1%，相關概念股也強力表態，帶動台股開高走高，上漲80.5點，重新站穩半年線。

週一美國股、債市因因華盛頓誕辰紀念日而休市一天。道瓊工業平均指數上週五全面收高，道瓊工業平均指數2月15日終場上漲1.74%(443.86點)、收25,883.25點，創2018年11月9日以來收盤高；週K線上漲3.09%、已連續第8週上揚。

考量美中貿易協商仍在進行中，目前台股大盤指數位於高檔，量能不易大幅增長，不過，若國際油價續揚、美中貿易談判傳出實質利多消息，帶動國際股市上漲，則台股有機會再創新高，選股方面可留意高殖利率概念股波段操作。

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法人建議，留意本週有許多重量級電子股企業舉行法說會，業績題材和前景展望將牽動個股表現。同時美國聯準會（Fed）將於美東時間2月20日公布FOMC會議記錄，屆時將公布美國貨幣政策後續的新動向，其中，對於聯準會縮表計畫的調整與資產負債表規模的調整，將成為外界關注的焦點和牽動美股的關鍵。