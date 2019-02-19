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「香港人變大灣區人」　謝金河：香港原來的角色也消失了

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▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河18日在臉書已港媒的新聞標題「香港人將變成大灣區人！」發文，並認為這將會是下一個大變化。他認為融入大灣區的香港，將成為此區的重要城市，將來大灣區將成為中國南方最重要的經濟樞紐，但香港也將面臨角色轉變的挑戰。

今年香港特區政府團拜，諸位歷任特首皆有出席，除了坐過牢的曾蔭權外，董建華、梁振英及林鄭月娥都有出席。現任香港特首林鄭月娥在致詞時表示，「大灣區計劃已提升到國家戰略層面，下一步大灣區發展規劃綱要也將出爐。」謝金河認為，林鄭月娥這番致詞，等同宣達香港將正式融入大灣區，因此港媒也以「香港人將變成大灣區人！」作為新聞標題。

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大灣區計畫在18日出台，香港將專攻金融創科，推動金融，商貿，物流及專業服務，以及向高端高增值方向發展，以鞏固和提升作為國際金融，航運，貿易中心及國際航空樞紐地位。大灣區計劃除了香港和澳門兩個特別行政區外，廣州、深圳、佛山、江門、惠州、肇慶、東莞、中山和珠海等九個城市也被列在其中，區內人口達6700萬人，生產總值1.3兆美元。

粵港澳大灣區計畫未來將像日本東京灣、美國紐約灣區和舊金山灣區，成為帶動區域經濟發展的領頭羊。未來大灣區也將成為中國南方最重要的經濟樞紐，未來發展備受期待。

但謝金河認為，在這樣的發展願景下，香港原來的角色也消失了。1997年香港回歸時，中國大陸原先答應「一國兩制50年不變」，但現在看來可能22年就變了。他指出，融入大灣區的香港，變成大灣區內一個重要城市，原來獨立特區地位消失，若是租稅也改變，香港人昔日優勢恐不再，近一年來港元的弱勢似乎不尋常。

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關鍵字：謝金河,香港,中國大陸,粵港澳大灣區計畫,經濟

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