打敗上海、首爾　台北奪亞太青年宜居城市第6名

▲亞太青年移居城市排名，台北奪下第六名。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，全球20至38歲的千禧世代人口中，有58％位於亞太地區，隨著這些年輕世代進入勞動力市場，亞太地區的發展相當值得期待。總部設於新加坡的金融分析網站ValueChampion就針對亞太地區20個主要城市進行排名，看看哪些城市較適宜這些千禧世代居住。

據CNBC報導，金融分析網站ValueChampion的移居城市排行是參考經濟學人、世界經濟論壇和世界衛生組織等機構的數據進行分析，每個城市皆會以「就業前景」、「生活成本」和「生活質量」去進行評分並做出排名。

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前五名分別是新加坡、東京、香港、廣州和墨爾本。身為冠軍的新加坡，雖然城市規模較小，但國家經濟實力卻不容小覷，其「生活質量」和「就業前景」皆是排名第一，「生活成本」則排名第七。新加坡能在此排行榜中有如此突出的表現，低失業率、良好的治安以及低汙染的環境都是不小的助力。

台北的排名則是第六名，贏過並列第七名的首爾、深圳以及並列第12名的北京和上海。細看各項排名，台北在「生活成本」和「生活質量」的排名分別是第四名和第八名，在「就業前景」表現則較差，為第十二名。