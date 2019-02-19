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李文達身價暴漲近3000億　隱藏財富現形躍居港富豪第三

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▲▼ 李錦記李文達。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 李錦記集團李文達。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

上週，《富比士》雜誌發佈2019年香港前50大實時富豪榜，李嘉誠連續第21年蟬聯榜首，但榜中卻出現了一匹黑馬，這個人是李錦記集團董事長李文達，他以171億美元（約5,269億台幣）身價從去年的第11位躍居成為第三，身價更是暴漲了89億美元（約2,742億台幣）。

但實際上，並不是他一年多以來賺了這麼多，而是他「隱藏的財富」隨著公司在媒體前的大幅曝光被發現了。

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百年老店席捲全球

綜合外媒報導，做蠔油起家的李錦記，是香港罕有的百年老字號，由廣東香山人李錦裳於1888年創辦。李錦裳在珠海南水的一間小茶室里生火煮生蠔，點火後卻忘了煮著的一鍋生蠔。半天過去，李錦裳聞到鍋里飄出的味道才想起被遺忘的火爐。鍋蓋揭開時，出乎李錦裳意料，裡面煮的生蠔並沒燒焦，而是沉在鍋底，變成一層濃稠油脂，奇香撲鼻——蠔油就此誕生。

從此，李錦裳把茶寮改成了專製蠔油的作坊，取名「李錦記蠔油庄」，幾年間就做得聲名遠播。1902年，蠔油庄意外失火，李家數年來積蓄付之一炬，就剩一個八角掛鐘，李錦裳就帶著這個鐘去了澳門，繼續經營蠔油生意，直到1932年將公司總部遷往香港。

李文達是李錦記的第三代接班人，1954年，李文達遵從父親李兆南的命令，放棄在澳門的六家工廠，到香港正式加入李錦記。李錦記百多年間經歷兩次分家，一次是李錦裳長子和次子提出的，當時三子李兆南支持兒子李文達收購另外兩房的股權；1986年李錦記再陷分家危機，李文達計劃在大埔建新廠房，弟弟李文樂反對擴廠而要求分家，最後兄弟拆夥，李文達舉債買下弟弟的股權，終於在1972年全面掌管公司

而後李文達引進日本釀造技術、加速現代化，蠔油及蝦醬暢銷世界各地，還先後在美國洛杉磯、紐約、英國倫敦成立李錦記分公司，目前已在全世界80餘個國家和地區建立了銷售通路

▲▼ 無限極。（圖／翻攝自無限極）

▲ 無限極健康食品也為李文達賺進不少。（圖／翻攝自無限極官網

1990年代初，李文達還試圖將品牌產線伸向其他領域，拓展地產、餐飲、健康食品和運輸等業務。1992年，李錦記推出中草藥保健品，初時稱為「南方李錦記」，1994年，南方李錦記的第一款增健口服液上市，但上市三個月後銷售僅三萬元並且出現了假貨，此時潘光宇建議「走直銷」，於是便創造了一個年營收超百億的直銷帝國並於2009年改稱「無限極」

美國直銷雜誌《直銷新聞》《Direct Selling News》公佈2018年度「DSN年度全球直銷100強榜單」（DSN Global 100 ），安利、雅芳和康寶萊營收位居前三名，無限極則是名列第五位，以39.2億美元（約1,208億台幣）的營收居於大陸直銷公司首位

獨資公司、大收房產賺翻

李錦記至今都沒有上市，年營收超過了700億人民幣（約3,192億台幣），以同樣的調味品企業海天來對比，李錦記的規模還超過了海天，按照調味品行業的利潤率來計算，李錦記一年的利潤至少在200到300億人民幣（約新台幣912億至1,367億）之間

不同於海天的是，李錦記是李文達一人獨資的公司，也就是這兩三百億的利潤都能進入他一個人的口袋；海天現在的市值是1500億人民幣（約6,838億台幣），粗估李錦記若也上市，市值應該也能在2000億人民幣（約9,117億台幣）左右。

除了李錦記之外，無限極也是李文達一人獨資的公司，無限極現在是大陸排名第一的保健品品牌，而保健品的利潤更加驚人；一年營收200億人民幣（約912億台幣）的無限極能讓李文達賺進更多錢

除了李錦記、無限極外，李文達財富的另一部分是房地產。2017年7月27日，英國上市房地產巨頭Land Securities發佈公告，宣布已經將倫敦金融城地標——「對講機大樓」（Walkie Talkie）出售給了李錦記健康產業集團，最終的成交價為12.825億英鎊（約510億台幣），刷新了英國房地產市場的歷史最高紀錄

與此同時，英國媒體也傳出李錦記集團對倫敦另一座指標性建築—外號「小黃瓜（Gherkin）」的瑞士再保險總部大樓（Swiss Re Building）也有興趣，但是否會真的賣給李文達，還是個未知數。

這已不是李錦記集團第一次大舉進攻房產市場。2010年，李錦記健康產業集團以43.5億港元（約171億台幣）的價格買下位於香港上環德輔道199號的維德廣場，當年12月將其更名為「無限極廣場」；2015年還斥資62億元人民幣（約282億台幣）購入上海「企業天地3號」物業。

此外，為維繫家族傳承、以防家族爭產內鬥再次發生，李錦記家族在2003年成立了家族委員會，是家族最高決策和權力機構。家族的成員只能分工不分家，成員只有收益權，而沒有所有權；在家族委員會制定的「家族憲法」中也規定，除第三代李文達夫婦外，其他家族成員到了70歲，一律退出家族委員會。

▲▼香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

▲ 李文達隱藏財富加起來可能超越香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

根據《富比士》公布的2019年香港50大富豪即時排行榜，89歲的李文達身價較去年的89億美元（約2,742億台幣）增長近一倍，以171億美元（約5,269億台幣）位居第三，這也是李錦記家族首次進入香港富豪榜前三，但其實李文達的全部財富可能還未全被發現，這位堪稱華人世界最大的隱形富豪，背後的財富成為產業界關注焦點，港媒指出，如果全部都查清楚的話，他的財富可能將超越李嘉誠

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關鍵字：香港,富豪,創業,調味料,蠔油,李錦記,李文達,富比士

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