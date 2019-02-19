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瘋電影／穿在乳頭上的洞　性變態遇見殺人魔

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文／賴賴

▲▼穿在乳頭上的洞。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

只在一個房間搞定一部電影，又只有兩個主角，肯定是情慾內容，而這部電影除了病態，卻又帶著黑色幽默，一個性變態想嫖妓殺妓女，沒想到遇見一個有強烈殺人慾的瘋婆子，陰溝裡翻船諷刺效果，殺人反被殺，變態真的也只有神經病才能治了，製作成電影，沒有爽快感是因為變態並沒有真的執行變態任務，如果他變態的過程能夠完整呈現，那麼被殺肯定會有更不同的療癒效果，可惜導演想要製作得只是簡單的變態遇見變態殺人狂，可惜了。

這片改編日本村上龍1994年發行的《穿在乳頭上的洞》原著小說，導演以復古風格，從片頭開始便可感受一股抑鬱沉悶的大樓燈火視覺，外表一致的建築，屋內沒人知曉正在發生什麼？血腥、殘忍、暴力、性虐充斥，但流於表面效果，就是普通商業片。

片　　名：穿在乳頭上的洞
英文名稱：Piercing
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-02-01
片　　長：01時28分
導　　演：尼可拉斯佩斯(Nicolas Pesce)
演　　員：克里斯多福阿伯特(Christopher Abbott) 、蜜雅瓦西寇斯卡(Mia Wasikowska) 、 蕾雅柯絲塔(Laia Costa)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

一個男人和他的妻子與嬰孩吻別，看似要出發前往辦公，但他行李裝的不是衣服，而是一套殺人工具。他一絲不苟地計畫一切：入住一間旅館，叫了伴遊小姐，並殺了毫無戒心的妓女。唯有如此，他才能擺脫內心的謀殺衝動……

▲▼穿在乳頭上的洞。（圖／yahoo）

▲瘋狂妓女有嚴重自虐傾向。

▲▼穿在乳頭上的洞。（圖／yahoo）

▲連老婆都鼓勵他殺人。

▲▼穿在乳頭上的洞。（圖／yahoo）

▲想殺人反被殺，天大諷刺。


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關鍵字：瘋電影,穿在乳頭上的洞,賴賴,克里斯多福阿伯特(Christopher Abbott),蜜雅瓦西寇斯卡(Mia Wasikowska),蕾雅柯絲塔(Laia Costa)

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