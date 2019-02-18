貿協助廠商一臂之力　分享物聯網時代致勝心得

▲貿協攜手多家業者辦理物聯網趨勢研討會。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

看準智慧物聯網未來無窮商機，經濟部國際貿易局與外貿協會將在新竹、高雄、桃園各地舉辦「物聯網趨勢研討會」，邀請俐鉅創新、華碩健康、HTC VIVE X加速器、研華科技等產學研專家前瞻物聯網產業趨勢。

貿協表示，有別於傳統商業模式，物聯網為企業帶來加值創新服務，成功案例不乏有國內電信業者、便利超商、醫療照護機構等各領域業者。俐鉅創新管理顧問詹長霖總經理將受邀為業者說明智慧物聯網激發出的新商業模式。

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貿協說，華碩集團旗下華碩健康善用物聯網串接醫療平臺，陸續與醫材業者及醫院合作，以大數據資料提供精準醫療服務。以硬體零組件起家的華碩集團，如何運用數位科技推動醫療服務智慧化?貿協特別邀請華碩健康醫療物聯網事業部分享華碩集團的成功經驗。

另外虛擬實境近年來成為娛樂新寵，貿協指出，HTC VIVE虛擬實境系統為消費者帶來革命性的生活體驗，更在今年橫掃歐美亞，贏得多項VR大獎，擄獲海內外群眾的心。貿協特別邀請HTC VIVE X暨VR生態圈亞太區顏偉景經理現身說法，分享HTC如何從競爭激烈的消費市場中脫穎而出，將AR、VR、5G、IoT等尖端科技融入藝術、教育、及醫療等領域。