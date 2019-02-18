民間指台灣能源政策失控　反控用義和團語言無視實際困難

▲前閣揆江宜樺提出台灣能源政策失控且無視民意，經濟部反駁，說用義和團言論無法解決問題。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

前行政院長江宜樺主導的長風基金會今天（18日）召開記者會，指出台灣能源政策失控，蔡政府無視公投民意結果，經濟部反駁，說經濟部已經務實面對，核能是無法使用，更指能源議題需社會各界共同面對，「很多義和團式的語言，無視實際困難，都無助解決問題」。

前行政院長江宜樺主導的長風基金會結合前總統馬英九，今天舉行記者會，江宜樺說，去年底的公投，清楚顯現民眾反對2025急躁的非核政策；希望政府政策有所調整來呼籲最新民意，「但很不幸，過年前經濟部公布的方案，政府對直接民意意象，完全置之不理」

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面對前院長所屬基金會指控，經濟部今天回應，說「政府不理會公投結果，這是錯誤說法」。因應去年各項公投的民意結果，政府依公投法予以落實，正面回應公投結果，同時以務實的態度，確保穩定供電及減少空污的目標能夠實現。

經濟部強調，發展再生能源是國際趨勢，對台灣而言，不但能提升供電能力、不會排放空氣污染、還能提升國家能源自主。對貿易出口導向的台灣來說，打進綠色供應鏈、增加產業的國際競爭力 來說，發展綠能更是重要一步。政府推動再生能源的決心不會改變。

至於民間認為核四應該要重啟確保供電穩定，經濟部說，依照過去立法院的決議，就是要讓核四資產活化，在決議未變更前，經濟部尊重立法院決議，將持續辦理燃料外運。經濟部還說，由於供應核四的廠商已經解散，現在正進行商務仲裁，談判更複雜，時程、經費無法掌控。

經濟部最後說，公投之後政府確實歸零思考，重新探討核電議題，並向社會說明核電重啟或延役的困難，經濟部不是不用核電而是沒辦法用。能源議題需社會各界共同面對，很多義和團式的語言，無視實際困難，都無助解決問題。

▼前閣揆江宜樺提出台灣能源政策失控且無視民意，經濟部反駁，說用義和團言論無法解決問題。（圖／取自經濟部）