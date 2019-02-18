　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

民間指台灣能源政策失控　反控用義和團語言無視實際困難

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前閣揆江宜樺提出台灣能源政策失控且無視民意，經濟部反駁，說用義和團言論無法解決問題。（圖／記者馮建棨攝）

▲前閣揆江宜樺提出台灣能源政策失控且無視民意，經濟部反駁，說用義和團言論無法解決問題。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

前行政院長江宜樺主導的長風基金會今天（18日）召開記者會，指出台灣能源政策失控，蔡政府無視公投民意結果，經濟部反駁，說經濟部已經務實面對，核能是無法使用，更指能源議題需社會各界共同面對，「很多義和團式的語言，無視實際困難，都無助解決問題」。

前行政院長江宜樺主導的長風基金會結合前總統馬英九，今天舉行記者會，江宜樺說，去年底的公投，清楚顯現民眾反對2025急躁的非核政策；希望政府政策有所調整來呼籲最新民意，「但很不幸，過年前經濟部公布的方案，政府對直接民意意象，完全置之不理」

請繼續往下閱讀...

面對前院長所屬基金會指控，經濟部今天回應，說「政府不理會公投結果，這是錯誤說法」。因應去年各項公投的民意結果，政府依公投法予以落實，正面回應公投結果，同時以務實的態度，確保穩定供電及減少空污的目標能夠實現。

經濟部強調，發展再生能源是國際趨勢，對台灣而言，不但能提升供電能力、不會排放空氣污染、還能提升國家能源自主。對貿易出口導向的台灣來說，打進綠色供應鏈、增加產業的國際競爭力 來說，發展綠能更是重要一步。政府推動再生能源的決心不會改變。

至於民間認為核四應該要重啟確保供電穩定，經濟部說，依照過去立法院的決議，就是要讓核四資產活化，在決議未變更前，經濟部尊重立法院決議，將持續辦理燃料外運。經濟部還說，由於供應核四的廠商已經解散，現在正進行商務仲裁，談判更複雜，時程、經費無法掌控。

經濟部最後說，公投之後政府確實歸零思考，重新探討核電議題，並向社會說明核電重啟或延役的困難，經濟部不是不用核電而是沒辦法用。能源議題需社會各界共同面對，很多義和團式的語言，無視實際困難，都無助解決問題。

▼前閣揆江宜樺提出台灣能源政策失控且無視民意，經濟部反駁，說用義和團言論無法解決問題。（圖／取自經濟部）

▼前閣揆江宜樺提出台灣能源政策失控且無視民意，經濟部反駁，說用義和團言論無法解決問題。（圖／取自經濟部）

ET快訊
羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE秒曝「新品牌名字」
快訊／「鹽水蜂炮」18日開轟　2女遭炸傷下巴左腳送醫
台南1歲男童斷頸慘死！酒駕男「我知道錯了」7萬元交保

關鍵字：江宜樺,長風基金會,反核,擁核,核能,非核家園,能源政策,經濟部,能源局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

民間指台灣能源政策失控　反控用義和團語言無視實際困難

兆豐金6大營運方向　高層心中要有成長50%的魄力

挑電動自行車　兩重點多注意

「最低工資法」草案這2點各界意見多　最快5月送行政院審議

上市櫃1月營收全數出爐　成長家數多於衰退　

味全元月營收15.83億元年增逾二成　冷藏飲品兩岸業績攀升

房市春暖花開　國壽全聯買地貢獻　土增稅元月破百億

「罷工預告期」各界吵翻天　勞長：台灣行使罷工權已困難重重

5個月內兩度出包　高燦鳴：投資人應自問對台積電的愛還有多深

郭董斥從未承諾投資高雄800億元　批媒體沒有科技常識

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

民間指台灣能源政策失控　反控用義和團語言無視實際困難

兆豐金6大營運方向　高層心中要有成長50%的魄力

挑電動自行車　兩重點多注意

「最低工資法」草案這2點各界意見多　最快5月送行政院審議

上市櫃1月營收全數出爐　成長家數多於衰退　

味全元月營收15.83億元年增逾二成　冷藏飲品兩岸業績攀升

房市春暖花開　國壽全聯買地貢獻　土增稅元月破百億

「罷工預告期」各界吵翻天　勞長：台灣行使罷工權已困難重重

5個月內兩度出包　高燦鳴：投資人應自問對台積電的愛還有多深

郭董斥從未承諾投資高雄800億元　批媒體沒有科技常識

開春求職好運旺 台南就業中心本週辦2場徵才

民間指台灣能源政策失控　反控用義和團語言無視實際困難

台中女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里　鑽進巷弄失蹤

HBL／頭號得分箭頭馬建豪缺陣　松山照擒東山

謝盈萱被鬼附身狂飆髒話　演技霸氣外露：有什麼不敢！

外表不重要！吸引男人的「女人7特質」曝...流汗竟超有魅力？

違規遭攔查車飄毒臭味露餡　警查獲56包K毒及大麻

2019日本櫻花最新預測　東京3/30滿開、大阪京都4/2起可看櫻花海

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密

酒後開車『醉』大惡極　警親赴餐飲業宣導酒後不開車

財經熱門新聞

郭董斥從未承諾投資高雄800億..

行動電源愈做愈好出國又必帶　除..

陳泰銘栽培女兒　陳少喬是最大股..

勞保破產日再提前　月領、一次領..

華為年薪500萬元　離職率還高..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

告別零存款　數位帳戶高利拚了

台灣經濟鬼混20年？　楊應超：..

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」..

王偉忠62歲不退休　年紀從不是..

省電費用這三招　一年省千元

陳泰銘愛女玩衝浪　傳承老爸併購..

郵局不能領200元了！中獎發票..

欠稅逾千億元　大戶追不回

更多熱門

相關新聞

挑電動自行車　兩重點多注意

近年來騎乘自行車成為風潮，不少人會選擇以自行車代步，其中也有會挑選「電動自行車」來騎乘，經濟部說，另外購買前要注意車輛合格標章及後續服務商，另外記得一定要事先騎乘，選則最合適的車款。

環團要求廢火力護濕地　台電：兩方都會兼顧

江宜樺批廢核政策急躁　政院：核廢料放哪？

省電費用這三招　一年省千元

享租稅優惠　九成大企業與製造業

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面