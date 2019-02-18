兆豐金6大營運方向　高層心中要有成長50%的魄力

▲兆豐金舉行春酒。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金今(18)日表示，展望今年兆豐銀有六項營運主軸，包含調結構、增利差、創手收、擴增財務投資、重視風險管理以及強化法遵等。兆豐金董事長張兆順今日在新春媒體餐會中表示，今年預算編列是一回事，期許大家心中要有成長50%的魄力。

在結構調整方面，存款方面就希望可以調整活儲與定存的比率，目前活儲與定存的比率是46%比54%，顯然不太健康，所以希望活儲與定存比可以調整為一半一半。

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在利差的部分，由於美元放款的利差遠高於台幣放款，所以兆豐銀積極從事美元放款，目前美元的存款餘額大約是新台幣9,000億元，目前存放比大約是50%、以美元利差2.3%，如果調高到75%，那麼利潤就會增加50多億元的利潤。

在財務操作方面，兆豐銀也考慮投資美元債券，去年美國10年期債的殖利率超過3%，但是兆豐銀錯過了一波，兆豐銀表示，如果美元10年期的殖利率在2.8%左右，就會考慮進場，擬賺利息與價差。

另外，在洗錢防治方面，由於兆豐銀美國分行曾經遭美國處分，所以對於洗錢防制格外小心，所以兆豐銀今年考慮停止美元清算中的「巢式交易」，減少兆豐銀的美元清算的處理成本以及洗錢防制的風險，但是兆豐銀強調，停止巢式交易對於兆豐銀的業務量並不會有太大的影響。

兆豐金強調，主管心中也要有獲利成長5成的魄力，他過去兆豐金的強項在於企業金融、財務操作，但現在面臨新銀行陸續加入競爭，例如柬埔寨市場近年來就殺價殺得昏天暗地，兆豐金未來除了繼續強化競爭力外，也要尋求轉型的契機。