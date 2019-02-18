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豪宅聚落中的鍍金小宅　打破低迷開出第二高價

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▲▼ 位於大安森林公園旁的「PARK 259」小豪宅產品 。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲位於大安森林公園旁的「PARK 259」小豪宅產品 。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

記者黃靖惠／綜合報導

台北大安森林公園豪宅聚落中少有小宅產品，其中位於信義路二段精品小宅「PARK 259」身價不斐，去年陸續交屋後，傳有樓層交易後，換算單坪166.3萬元，排名全北市套房第二高價。房仲表示，

「PARK 259」位於信義路二段精華區、大安森林公園旁，周圍豪宅林立，為地上14層樓、地下2層樓，公設比36.8％，基地336坪、總共149戶，單坪價150～180萬元，從2017年開始預售，近期陸續揭露成交價格。

其中，13樓戶以每坪166.3萬元出售，排名北市套房第二高價，單價僅次於第一高價的「仁愛A+」每坪166.6萬元。


台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，北市2017年時房價下修劇烈，以市中心新案價下修一至兩成，套房產品更被視為票房毒藥，該個案當年三個內大概就已賣出七、八成，去化相當快速，表現十分亮眼，除了因為建築特色外，主打頂級物業管理，推出包租代管方案，提供租客五星級飯店等級的客房清潔服務，包括環境清潔、更換床組，每月租金可達8~12萬元，也吸引不少投資人。


他指出，依照目前行情價格，該案每坪成交行情落在135~145萬元，算是金字塔頂端的價格，其中有18戶成交到150萬元以上，有兩戶更以每坪160萬以上售出。

其中10樓一戶16.7坪，總價2788萬元，每坪166.3萬元，直逼知名附中學區套房「仁愛A+」，在2013年8月所創下的每坪166.6萬元，排名北市第二。

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關鍵字：租售,豪宅,PARK 259,大安森林公園

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