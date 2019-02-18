挑電動自行車　兩重點多注意

▲現在自行車種類多，其中電動自行車也持續增加，經濟部技術處提醒，購買前要住安全標章及後續服務提供。（圖／資料照／路透社）

記者馮建棨／台北報導

近年來騎乘自行車成為風潮，不少人會選擇以自行車代步，其中也有會挑選「電動自行車」來騎乘，經濟部說，另外購買前要注意車輛合格標章及後續服務商，另外記得一定要事先騎乘，選則最合適的車款。

經濟部技術處表示，近年來隨著環保意識抬頭、戶外旅遊盛行及短程交通接駁需求的提高，一般大眾對於自行車的使用及依賴性也隨之增加，但騎乘時在面臨逆風、上坡等環境地形的障礙時，將會影響使用者的騎乘意願及樂趣，不少人會選購電動輔助自行車來改善，同時可降低同行人員間體能落差的問題，及擴大騎乘範圍及距離，讓使用者更容易去享受騎乘的踩踏樂趣，因此消費者如何依自身需求去選購適合自己的電動輔助自行車是需要先瞭解的。

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技術處解釋，電動輔助自行車是指以人力為主、電力為輔的自行車，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重在40公斤以下的2輪車輛，大多分為「城市車」、「登山車」與「公路車」三大類型。

而當消費者在選購電動輔助自行車時，技術處提醒，買車錢要認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試，且須經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。另外電動輔助自行車不同於一般自行車，購買時須考量到後續維修問題，建議宜選擇具有完善保修及通路的品牌廠商，並詢問清楚後續之售後服務。同時電動輔助自行車的操控性與路感略不同於傳統自行車，建議應實際試乘體驗過。

技術處還說，在規格方面4月開始新北市交通局會在淡水啟用E-YouBike的營運，初期將提供300輛E-YouBike提供民眾使用。

▼現在自行車種類多，其中電動自行車也持續增加，經濟部技術處提醒，購買前要住安全標章及後續服務提供。（圖／資料照／路透社）