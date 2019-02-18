味全元月營收15.83億元年增逾二成　冷藏飲品兩岸業績攀升

▲味全公司108年1月合併營收新台幣15.83億元，較去年同期成長超過21％。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

老字號食品大廠味全公司受惠農曆春節旺季帶動，2019年1月合併營收為15.83億元，較去年同期成長超過21％，不僅業績表現不俗，也成為法人眼中的轉機概念股。

味全公司近年持續強化冷藏品的核心競爭力，受惠農曆春節旺季帶動，兩岸業績大幅成長。

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味全主管指出，大陸市場部分，果汁、酸奶及外食品項銷售持續成長，台灣市場則有萬丹鮮奶、農搾檸檬汁、林鳳營特濃重乳優格等新品牌，推升元月營收年成長幅度超過二成。

味全主管表示，近年公司在食安工程上持續深化，建置八大品類全供應鏈的品保管理系統，旗下三間工廠也在去年全部通過國際公認最嚴謹的SQF（Safe Quality Food；食品安全品質標準）Level 3最高等級驗證。

以鮮乳為例，從牧場、工廠到賣場，每一滴鮮乳都要通過7大流程品管系統管控、1098道檢驗關卡才能出廠，瓶身也有產品履歷QR Code可查詢，獲得消費者的信任與認同，挹注公司業績成長。

展望後市，法人表現，味全鮮乳近二年佔大陸市場營收佔比，從僅5%去年已成長至10%，等於翻倍成長，是所有冷藏飲品項目中成長幅度最大者，在取得星巴克代工訂單後，後市成長可期。