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5個月內兩度出包　高燦鳴：投資人應自問對台積電的愛還有多深

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▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電不到半年2度出包。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

台積電上個月初，因供應商供應的光阻原料不符規格，導致晶圓良率偏低。對管理階層及投資人來說，台積電這起事件看似微小，但卻是一項不容忽視的警訊。

台積電上周五（15）發布聲明評估光阻事件帶來的財務影響將使第一季營收減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點營業利益率減少3.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.42元。第一季報廢的晶圓將於第二季補足，全年來說，此事件此事件預計將使全年營業利益率減少0.2個百分點。而據彭博專欄作家高燦鳴 （Tim Culpan）以上一次財測估算，約為7000萬美元。

請繼續往下閱讀...

台積電這種對投資人關係保持透明的企業文化巷來贏得股東們的讚譽，這也使台積電今（18）日股價不跌反漲。然而，高燦鳴仍警告，投資人且被台積電迷得神魂顛倒。

短短5個月前，台積電才因設備中藏匿了WannaCry病毒使得部分生產線停擺。該公司排除了狀況，投資人們也相當樂意將這起事件視為一次性事件，且慷慨地認為台積電將因此記起教訓。

這2起事件都發生在台積電創辦人張忠謀退休後的第一年，這是個不幸的巧何。在張忠謀退休前，總裁魏哲家和董事長劉德音已共同擔任執行長多年，但這個不算新手的管理階層卻在一年內三度調降財測也是事實，這顯示出，原本一流的預測能力正在減弱。如今，有站在賣方的分析師公開表示，台積電目前營收預測經不起考驗，勢必會再下修。

高燦鳴指出，如果台積電對自己的未來或晶圓廠的產品都不再有把握，投資人們需要開始問問自己，對台積電的愛還有多深。

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關鍵字：台積電,出包

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