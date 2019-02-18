房市春暖花開　國壽全聯買地貢獻　土增稅元月破百億

▲國泰人壽與全聯到台中購地，貢獻土增稅。（圖／Google Map、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(18)日公布賦稅收入統計，1月實徵淨額為1543億元，較去年同期增加69億元；值得注意的是，土地增值稅實徵淨額為103億元，較去年同期增加7億元，財政部表示，是因為有大額稅收入帳。

根據了解，企業有兩筆在台中的交易，貢獻了土地增值稅，其中一筆是國泰人壽，在台中七期新市政中心土地交易再創新高價，豐邑機構旗下豐邑建設，以每坪266.7萬元、總價66.5億元，購入七期市政路、河南路口2,493坪黃金角地，這塊土地的地主原為親家建設。另外一筆是全聯砸10.8億元，向福大購買台中市梧棲區民權段土地及建物，作為物流廠擴增之用。

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根據財政部統計，1月實徵淨額103億元，較去年同期增加7億元，年增率7.1%，且土增稅的起徵件術有5萬9774萬件，也較去年增加2963件，且實徵淨額也創105年推動房地合一稅制以來新高紀錄。外界關心，是否房地產市場春暖花開，有回暖的趨勢？財政部表示，從申報件數和契稅的件數來看，確實有較去年增加的情形。財政部的資料顯示，去年1月的申報件數有10萬6618件；今年則增加到11萬1310件，所以增加5,000件左右。就契稅來看也較去年同期增加1億元。

財政部公布1月全國稅收新台幣1543億元，年增69億元或4.7%，其中以綜所稅較去年同期成長50億元最多。財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年農曆春節落在2月上旬，許多公司在1月底前發放年終獎金，年終獎金的扣繳稅款也在1月提前入帳，加上盈餘分配所得扣繳稅款也增加，導致1月綜所稅實徵244億元，年增25.5%。