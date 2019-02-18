「最低工資法」草案這2點各界意見多　最快5月送行政院審議

▲最低工資法草案1月29日完成預告，目前各界對於成員的組成及應參採指標存有較多的意見。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

攸關226萬名勞工的《最低工資法》草案去年11月底出爐，明訂由勞資政學四方組成最低工資審議會，預計在每年第3季召開。勞動部長許銘春今（18）日表示，目前各界有較多的意見有2個，包括研究小組應由誰組成，最低工資小組學者、委員是否排除，以及應參採指標應納入什麼指標，仍在彙整意見，最快預計今年3月送法規會，5月送行政院審議。

訂定《最低工資法》是小英政府重要的勞動政見，勞動部近期完成《最低工資法》草案的預告，許銘春今天受訪時表示，外界對於研究小組應由誰組成，最低工資小組學者、委員是否排除，以及應參採指標應納入什麼指標，目前有較多的意見，目前仍在彙整意見。

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▲勞動部長許銘春。（圖／記者謝盛帆攝）

最低工資審議的參考指標可分為「應」參採、「得」參採，其中應參採只有消費者物價指數（CPI）年增率，也是目前各界最有共識的指標，而強度較低的得參採則有最低生活費、勞動生產力指數年增率、家庭收支狀況、躉售物價及民生物價變動狀況等10項；最低工資法適用範圍與勞基法相同，因此家事外勞、大使館雇員等則不適用。

最低工資法草案出爐後，許多網友在公共政策網路參與平台上熱烈討論，其中有一名網友表示，「台灣從來不缺工，台灣老闆要的只是『低薪』勞工，也有其他人認為，「本勞與外勞薪資必須脫勾，別再帶著所謂人權的面具，打腫臉充胖子」。