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郭董斥從未承諾投資高雄800億元　批媒體沒有科技常識

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▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」。（圖／翻攝臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘日前在臉書創辦粉絲頁，面對媒體對於鴻海投資案的眾說紛紜，今天（18）就以5張圖發起「郭董說新聞」，第一張圖就提到高雄軟體園區的投資，郭台銘說，鴻海從未承諾投資高雄軟體園區800億元，暗批媒體沒有科技常識。

郭台銘日前創辦臉書時就提到網路謠言眾多，因此特別設立正式粉絲團，用來解說各種網路謠言或是媒體錯誤報導，今天就特別針對鴻海在各地的重大投資案，以5張字卡發起「郭董說新聞」-面對面說鴻海的澄清內容。

請繼續往下閱讀...

首先郭董的粉絲團提到，鴻海集團是一個佈局全球的企業，動見觀瞻，在追求成長的過程中，對於擴充製造及研發基地的腳步從未停過，幾乎所有投資國的城市都會積極爭取鴻海集團的投資、協助解決投資所遭遇的問題。

郭董粉絲頁指出，對於相關計畫，只要有正式的協議及文件簽署，都會盡力去履行承諾，但若外界僅搜集枝節及有限資訊、或對事實曲解，編排出傷害鴻海集團的商譽的故事，這是自己痛心及不樂見的情況。

最後提到，因此決定透過自主發布資訊的方式，目前火熱的自媒體，讓關心鴻海的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導，而能夠充分了解到最真實的情況。All we need is truth not news.

▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」，說明投資高雄一事。（圖／翻攝臉書）

其中第一張字卡說明的投資案就是針對投資高雄，內文說到Ｘ周刊提到，鴻海承諾投資高雄軟體科技園區800億元，卻僅投資19億元，對此，郭董強調：「我們從未承諾投資高軟800億元」，甚至寫到任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是花不到台幣800億的，最後更暗批會有這種稱不上專業的週刊報導不是無知就是愚蠢，直指媒體在報導前做點功課吧!

▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」，說明投資巴西一事。（圖／翻攝臉書）

第二張字卡則是針對投資巴西，內文提到Ｘ周刊說，鴻海承諾在巴西設廠投資120億美元，但製造廠於2015年關閉，對此，郭董強調：「我們根本沒有在巴西投資US$120億的計畫」，而且目前iPhone仍繼續生產中，並提到產業事實是，巴西投資生產組裝iPhone、iPad是花不到US$120億的投資的。

▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」，說明投資印尼一事。（圖／翻攝臉書）

第三張字卡則是針對投資印尼，內文提到Ｘ周刊說，鴻海承諾投資印尼設廠計劃遭印尼政府否決，對此，郭董強調當時的雅加達州長左科威已當選印尼總統，仍在協助我們取得雅加達的土地，甚至提到雙方已經共識就是，什麼時候取得土地，鴻海就什麼時候建廠。

▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」，說明投資賓州一事。（圖／翻攝臉書）

第四張字卡則是針對投資賓州，內文提到Ｘ周刊說，鴻海承諾在美國賓州設廠但無下文，對此，郭董回應，備忘錄簽完不到半年，州長換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了，並提到政治影響經濟，台灣美國都一樣，換了州長，就換了想法，鴻海也只能停擺。

▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」，說明投資印度一事。（圖／翻攝臉書）

第五章字卡則是針對投資印度，內文提到Ｘ周刊說，鴻海在印度設廠兩年談判協商未果，對此，郭董表示，印度的馬哈拉施特拉的工業區土地經過3年仍無法取得，但最近會有具體計劃，並提到在印度清奈、安得拉邦州，還有海德拉巴等地，則有1-2萬的生產基地及研發計畫正在進行。

▲高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過。（圖／翻攝臉書）

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」，談到投資未來。（圖／翻攝臉書）

最後一張字卡則是投資未來，內文寫到「Now is the Future」，並以郭董強調：「我們在全球擴充製造基地及研發基地從未停過」為結論，提到幾乎所有投資國的城市都會積極地爭取鴻海的投資，協助鴻海解決投資所遭遇的問題做結語。 
 

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,臉書

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