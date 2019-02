郭董斥從未承諾投資高雄800億元　批媒體沒有科技常識

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」。(圖/翻攝臉書)

記者姚惠茹/台北報導

鴻海(2317)董事長郭台銘日前在臉書創辦粉絲頁,面對媒體對於鴻海投資案的眾說紛紜,今天(18)就以5張圖發起「郭董說新聞」,第一張圖就提到高雄軟體園區的投資,郭台銘說,鴻海從未承諾投資高雄軟體園區800億元,暗批媒體沒有科技常識。

郭台銘日前創辦臉書時就提到網路謠言眾多,因此特別設立正式粉絲團,用來解說各種網路謠言或是媒體錯誤報導,今天就特別針對鴻海在各地的重大投資案,以5張字卡發起「郭董說新聞」-面對面說鴻海的澄清內容。

首先郭董的粉絲團提到,鴻海集團是一個佈局全球的企業,動見觀瞻,在追求成長的過程中,對於擴充製造及研發基地的腳步從未停過,幾乎所有投資國的城市都會積極爭取鴻海集團的投資、協助解決投資所遭遇的問題。

郭董粉絲頁指出,對於相關計畫,只要有正式的協議及文件簽署,都會盡力去履行承諾,但若外界僅搜集枝節及有限資訊、或對事實曲解,編排出傷害鴻海集團的商譽的故事,這是自己痛心及不樂見的情況。

最後提到,因此決定透過自主發布資訊的方式,目前火熱的自媒體,讓關心鴻海的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導,而能夠充分了解到最真實的情況。All we need is truth not news.

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」,說明投資高雄一事。

其中第一張字卡說明的投資案就是針對投資高雄,內文說到X周刊提到,鴻海承諾投資高雄軟體科技園區800億元,卻僅投資19億元,對此,郭董強調:「我們從未承諾投資高軟800億元」,甚至寫到任何有科技常識的人都知道,軟體園區的投資是花不到台幣800億的,最後更暗批會有這種稱不上專業的週刊報導不是無知就是愚蠢,直指媒體在報導前做點功課吧!

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」,說明投資巴西一事。

第二張字卡則是針對投資巴西,內文提到X周刊說,鴻海承諾在巴西設廠投資120億美元,但製造廠於2015年關閉,對此,郭董強調:「我們根本沒有在巴西投資US$120億的計畫」,而且目前iPhone仍繼續生產中,並提到產業事實是,巴西投資生產組裝iPhone、iPad是花不到US$120億的投資的。

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」,說明投資印尼一事。

第三張字卡則是針對投資印尼,內文提到X周刊說,鴻海承諾投資印尼設廠計劃遭印尼政府否決,對此,郭董強調當時的雅加達州長左科威已當選印尼總統,仍在協助我們取得雅加達的土地,甚至提到雙方已經共識就是,什麼時候取得土地,鴻海就什麼時候建廠。

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」,說明投資賓州一事。

第四張字卡則是針對投資賓州,內文提到X周刊說,鴻海承諾在美國賓州設廠但無下文,對此,郭董回應,備忘錄簽完不到半年,州長換人,投資協議書根本沒有開始就擱置了,並提到政治影響經濟,台灣美國都一樣,換了州長,就換了想法,鴻海也只能停擺。

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」,說明投資印度一事。

第五章字卡則是針對投資印度,內文提到X周刊說,鴻海在印度設廠兩年談判協商未果,對此,郭董表示,印度的馬哈拉施特拉的工業區土地經過3年仍無法取得,但最近會有具體計劃,並提到在印度清奈、安得拉邦州,還有海德拉巴等地,則有1-2萬的生產基地及研發計畫正在進行。

▲郭台銘臉書發起「郭董說新聞」,談到投資未來。

最後一張字卡則是投資未來,內文寫到「Now is the Future」,並以郭董強調:「我們在全球擴充製造基地及研發基地從未停過」為結論,提到幾乎所有投資國的城市都會積極地爭取鴻海的投資,協助鴻海解決投資所遭遇的問題做結語。