「罷工預告期」各界吵翻天　勞長：台灣行使罷工權已困難重重

▲華航機師罷工歷經7天終於落幕，勞資雙方喬不攏，旅客權益也受損，外界關注是否設立罷工預告期的議題。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣史上首次機師罷工，歷經7天、近160小時終於落幕，市場預估華航損失恐達10億元，外界關注是否設立「罷工預告期」制度，已有立委要求列入優先法案，勞動部長許銘春今（18）日表示，這個問題可以討論，但要「慎重研議」，在確保工會合法正當行使罷工權及兼顧公共利益等原則下，如何平衡才是關鍵的所在。

機師工會從去年中秋節已正式取得罷工權，不過華航勞資協商近半年的時間，卻無法達成共識。勞動部長許銘春今天受訪時表示，罷工是勞工最不得已的手段，在這之前工會一定有訴求，勞方不得已為了逼資方坐下來談，才會選擇走這條路，而在工會合法正當行使罷工權及兼顧公共利益等原則下，如何平衡才是關鍵的所在。

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▲勞動部長許銘春 。（圖／記者屠惠剛攝）

機師罷工造成許多旅客的權益受損，外界關注是否要訂定「罷工預告期」，許銘春指出，這個議題要慎重研議，不能單看國外有罷工期就來評估，台灣想要行使罷工權已是困難重重，首先要有工會，且調解不成立的情況下，不記名投票超過半數才能發動罷工，這一段時間其實相當於「實質預告」，而預告期的設立是否會阻礙罷工權的行使，須考量的層面很廣，同時也要了解各國家的法治，因此還須慎重研議。

罷工預告期每隔國家規定不同，勞動部在2017年12月27日召開「民用航空運輸事業罷工預告制度之可行性座談會」，根據會議紀錄顯示，美國、義大利、日本等國規定10天的預告時間，加拿大、法國則分別是72小時、48小時的預告期，至於德國與香港則沒有所謂的罷工預告期。