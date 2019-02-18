環團要求廢火力護濕地　台電：兩方都會兼顧

▲環團批台電解決空汙卻要犧牲濕地，台電回應，說減少空污跟友善環境一樣重要。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

有環保團體今天（18日）開記者會，指控台電要蓋新的火力機組，並且破壞當地濕地，認為台電應該要檢討，台電表示，興達火力發電廠正在進行空汙改善更新計畫，減少空污的決心是跟環團一樣。

據了解，台電正在高雄興達電廠推動更新案，預計會漸少空汙排放，增加能源效率。不過環保團體今天開記者會指控，說台電計畫興建3座新燃氣機組，卻打算蓋在廠區東南側78.3公頃的溼地上，並且要到2023年才會淘汰舊燃煤與燃氣機組，環團批為了減少空汙卻要犧牲濕地。

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台電回應，興達電廠現正推動燃氣機組更新改建計畫，針對基地規劃，台電和環保團體的立場一致，未來開發將縮小用地並增加廠內綠地面積，廠區總面積約78公頃，包含保育區、滯洪池、建廠臨時設施及減碳用地、主發電與公用設施區等。

▼環團批台電解決空汙卻要犧牲濕地，台電回應，說減少空污跟友善環境一樣重要。（圖／台電提供）

台電還說，為了友善環境，已規劃保留既有濕地範圍，並於濕地北區緊鄰本計畫用地，劃設15公頃作為緩衝區，而主發電及公用設施區佔地約35.5公頃，以建蔽率約60%計算，實際建築物面積僅21.3公頃。

台電指出，興達電廠是南部重要民生電力來源，除了持續穩定供電，也積極投入各項空污改善措施。自民國80年起至今，興達電廠已投入309億元改善空污排放，包含興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設及更新、擴建靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等。另外為提高機組發電及環保效能，台電推動燃氣機組更新改建計畫，更新設置3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩，希望持續改善空污，又能穩定供電。

▼環團批台電解決空汙卻要犧牲濕地，台電回應，說減少空污跟友善環境一樣重要。（圖／台電提供）