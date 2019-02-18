過年領完壓歲錢　兒童專戶開戶暴增8成

▲孩子領壓歲錢，多數父母過年後會幫孩子規劃理財。（圖／記者許凱彰攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆春節過後孩子收到的壓歲錢，父母會怎麼處理呢？根據銀行大數據分析，發現多數父母會幫孩子做投資理財，而銀行針對兒童的專戶，在過完年後開戶數也暴增8成之多。

根據台新銀行大數據統計，台新銀行近2年YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在農曆新年假期結束後呈現明顯增加的態勢，統計年後30天的開戶數，較其他月份平均開戶數多出8成，且該期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出5成。

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對此，台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，壓歲錢理財是培養小孩理財觀念的一個好時點，父母可以藉由孩子的成長階段，逐步進行機會教育，當孩子還是小小孩時，就可先幫孩子開立獨立的帳戶，搭配記帳本，從小灌輸記帳的觀念。當孩子到國中階段，除了可傳授定期儲蓄存款的複利概念外，也可利用出國旅遊時，教育孩子不同國家貨幣的匯率概念。

如果不想幫小孩辦專戶，父母要幫小孩的壓歲錢理財規劃，可考慮定期定額基金或優利定存。定期定額投資基金，藉由長時間小額投資，利用複利效果能將資產變大，也能夠降低進場時點的風險。

若不擅於看投資標的，多家銀行在年後也接連推出外幣高利定存方案，父母以可以善用。以美元定存來說，優惠利率從2.5%到3.3%都有。以台新銀行來說，美元6個月期專案平均利率3.5%，滙豐銀也同樣推出6個月美元高利定存3.5%，北富銀則推出美元定存12個月最高利率3%。