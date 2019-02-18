　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

過年領完壓歲錢　兒童專戶開戶暴增8成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼紅包,存錢,豬豬,農曆新年。（圖／記者許凱彰攝）

▲孩子領壓歲錢，多數父母過年後會幫孩子規劃理財。（圖／記者許凱彰攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆春節過後孩子收到的壓歲錢，父母會怎麼處理呢？根據銀行大數據分析，發現多數父母會幫孩子做投資理財，而銀行針對兒童的專戶，在過完年後開戶數也暴增8成之多。

根據台新銀行大數據統計，台新銀行近2年YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在農曆新年假期結束後呈現明顯增加的態勢，統計年後30天的開戶數，較其他月份平均開戶數多出8成，且該期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出5成。

請繼續往下閱讀...

對此，台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，壓歲錢理財是培養小孩理財觀念的一個好時點，父母可以藉由孩子的成長階段，逐步進行機會教育，當孩子還是小小孩時，就可先幫孩子開立獨立的帳戶，搭配記帳本，從小灌輸記帳的觀念。當孩子到國中階段，除了可傳授定期儲蓄存款的複利概念外，也可利用出國旅遊時，教育孩子不同國家貨幣的匯率概念。

如果不想幫小孩辦專戶，父母要幫小孩的壓歲錢理財規劃，可考慮定期定額基金或優利定存。定期定額投資基金，藉由長時間小額投資，利用複利效果能將資產變大，也能夠降低進場時點的風險。

若不擅於看投資標的，多家銀行在年後也接連推出外幣高利定存方案，父母以可以善用。以美元定存來說，優惠利率從2.5%到3.3%都有。以台新銀行來說，美元6個月期專案平均利率3.5%，滙豐銀也同樣推出6個月美元高利定存3.5%，北富銀則推出美元定存12個月最高利率3%。

ET快訊
逛南投燈會驚見「18禁交疊畫面」！童傻問：在幹嘛？
夫妻談離婚燒炭4死！大姊崩潰爆「房事不合」：他要我妹去隆乳
超暖影帝！梁家輝「幫外籍幫傭抗癌」　每天開車接送醫院

關鍵字：紅包,春節,過年,理財,壓歲錢,親子理財,兒童專戶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

電動車外銷暢旺　自行車雙雄元月營收同步成長　股價翻紅

環團要求廢火力護濕地　台電：兩方都會兼顧

過年領完壓歲錢　兒童專戶開戶暴增8成

董事長的投資術／兆豐金股價26元　張兆順叫屈

低波動高股息ETF　一定要搭上雙A兩大題材

無腦回饋最吸睛　2018年國人信用卡多集中在這4家銀行

繼總部遷至新加坡　Dyson將撤英國100個職缺

蘋果鬆口調降iPhone售價　研究指削價與華為、小米競爭

台股突破前高重返半年線　台指期收漲93點攻破10100點關卡

2019年投資債券ETF　經理人報給你最賺錢3大產業

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

電動車外銷暢旺　自行車雙雄元月營收同步成長　股價翻紅

環團要求廢火力護濕地　台電：兩方都會兼顧

過年領完壓歲錢　兒童專戶開戶暴增8成

董事長的投資術／兆豐金股價26元　張兆順叫屈

低波動高股息ETF　一定要搭上雙A兩大題材

無腦回饋最吸睛　2018年國人信用卡多集中在這4家銀行

繼總部遷至新加坡　Dyson將撤英國100個職缺

蘋果鬆口調降iPhone售價　研究指削價與華為、小米競爭

台股突破前高重返半年線　台指期收漲93點攻破10100點關卡

2019年投資債券ETF　經理人報給你最賺錢3大產業

觀眾狂轟「get不到笑點」　陳漢典演喜劇被淘汰！高EQ回應

《虹彩六號》「燎原行動」改版完整情資揭露

高中木聯／24強首日激戰　壽山延長PK退美和

電動車外銷暢旺　自行車雙雄元月營收同步成長　股價翻紅

男單戀已婚女當街談判　「X！你真秋！」拉扯擄人

Adobe XD再進化　強化Photoshop、Illustrator、After Effects整合

投資地產最賺錢？　他說更值錢是「它」

塞出仙人掌！26字母神歸位...他讚「孩子至少力氣大」　萬人笑：未來不得了

更新／夫妻談離婚！　「帶兒女一家4口」小黃車內燒炭身亡

男被控冒警白嫖...一句「我是工程師」大逆轉　求償700萬被駁回

財經熱門新聞

行動電源愈做愈好出國又必帶　除..

陳泰銘栽培女兒　陳少喬是最大股..

勞保破產日再提前　月領、一次領..

華為年薪500萬元　離職率還高..

告別零存款　數位帳戶高利拚了

台灣經濟鬼混20年？　楊應超：..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

王偉忠62歲不退休　年紀從不是..

陳泰銘愛女玩衝浪　傳承老爸併購..

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」..

欠稅逾千億元　大戶追不回

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

沒中春節百萬紅包別擔心　威力彩..

更多熱門

相關新聞

台股突破前高　台指期也飆漲93點

美中貿易戰出現一線生機，激勵美股4大指數，無畏台積電利空消息襲擊，台股期現貨今（18）日開高走高，台股終場上漲80.5點，以10145.28點，成交量1029.46億元，台指期則收高93點，以10135點作收，成交量9萬6852口，成功功克半年線、10100點關卡。

謝盈萱過年「勉強包1200給媽」慚愧

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

債券ETF報酬4.56%　跟著大盤簡單賺

台指期多頭表態開漲逾60點挑戰半年線

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面