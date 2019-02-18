投資地產最賺錢？　他說更值錢是「它」

記者黃靖惠／綜合報導

台灣地狹人稠、寸土寸金，假使擁有一方土地，如同掌握大筆財富，而部落客《峰言峰語》以「200萬的理性選擇」一文直指，假使有200萬投資房地產獲益會遠超過創業。但AppWorks合夥創辦人林之晨日前在臉書表示，投資新創與創投，不該只是跟房地產比收益，還要看長期帶來的策略價值。

部落客《峰言峰語》以「200萬的理性選擇」一文引發討論，以手中如果有200萬現金該拿去創業？還是投資房地產？最後直指台灣因獨有的土地制度，若以相同資金投資房地產根本穩賺不賠，引發網友討論，雖然不少人認同、但也有網友在論壇痛批「地主貪婪」拖垮經濟。

而林之晨也表示，投資新創與創投，不該只是跟房地產比收益，還要看長期帶來的策略價值。並以AppWorks在這樣的大環境下堅持了10年為例，努力與管理大資金的法人們溝通，請他們撥出其中的九牛一毛，讓我們用來投資、經營新創生態系，一路走來非常辛苦。

他回想，剛開始幾年根本沒有人要理我們，公司好幾次發不出薪水，合夥人們必須自己墊錢來維持營運，但在大家的努力、以及許多貴人的相助下，我們終於漸漸得到支持，願意把錢放進一個理論上較差的資產分類。

為了報答他們的支持，AppWorks 全力做出最好的基金投資績效，才能長出今天 328家活躍企業、總年營業額超過760億、員工總數9500人的蓬勃生態。

現在，投資我們的集團們都面對數位轉型的挑戰，而 AppWorks Ecosystem 的328家活躍企業，反倒成為他們最好的新動能來源。所以，投資新創與創投，不該只是跟房地產比收益，還要看長期帶來的策略價值。