董事長的投資術／兆豐金股價26元　張兆順叫屈

▲兆豐金今日舉行春酒。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金今（18）日舉行媒體春酒，董事長張兆順表示，目前外資持有兆豐金的比率在28%、29%左右，目前兆豐金的股價在26.7元他確實為股價叫屈。

張兆順表示，兆豐金去年獲利大賺280億元，創近三年來的新高，而且淨值有23元，以國外同類型的公司來說，股價淨值比都有2倍左右，所以兆豐金股價確實有些偏低。

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根據了解，張兆順現在持有兆豐金股票約有287張，平均成本也只有16元；而張兆順擔任董事長時，兆豐金的股價大約是20元，至今股價在26元也漲了2~3成。

至於兆豐金的股權結構，目前外資投資比例近三成，他們也會不定期的或定期的舉辦法說會，吸引外資來投資兆豐金。張兆順也透露投資股票的心法，就是要能夠賺錢的公司、且賺錢的品質是要好、且長期來說是要看好的。張兆順並沒有投資電子股，因為他說沒時間研究股價何時算高、何時算低，投資金融股也是穩穩獲利。他說，投資金融股的有要訣是要等股價「跌到離譜時候，才買進」，買了就不賣了，因為金融股很穩健，每年還有固定配股配息，可以當「定存投資」。

張兆順指出，今年給予各子公司很大的壓力，主管心中也要有獲利成長5成的魄力。他過去兆豐金的強項在於企業金融、財務操作，但現在面臨新銀行陸續加入競爭，例如柬埔寨市場近年來就殺價殺得昏天暗地，兆豐金未來除了繼續強化競爭力外，也要尋求轉型的契機。